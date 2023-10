Caffè e sigaretta è un binomio classico ma spesso efficace se devi andare in bagno. Ma perché il caffè e sigaretta stimolano la cacca? Ecco il motivo se è scientifico o psicologico.

Caffè e sigaretta: perché stimola la cacca?

Un binomio indissolubile per ogni fumatore che si rispetti: fumare una sigaretta dopo aver bevuto il caffè. Il caffé chiama la sigaretta e, nella quasi totalità dei casi, il ritiro si conclude con un momento di rilassamento in bagno.

Nell’immaginario collettivo caffè e sigarette vanno a braccetto. Sono stati fatti negli anni diversi approfondimenti e studi scientifici sull’argomento, e sembra che lo stimola della cacca subito dopo caffé e sigaretta sia una manifestazione causata e generata da uno dei due elementi.

Il caffè caldo stimola la produzione di succhi gastrici e, grazie all’acido clorogenico spinge le sostanze dallo stomaco verso l’intestino, dando quella sensazione di “movimento”.

Anche se poi è la sostanza maggiormente contenuta nella sigaretta, ovvero la nicotina, a stimolare la dilatazione dell’intestino e quindi a spingere le persone ad andare a “fare la cacca”. E’ scientifica invece la prova che afferma che sia proprio la sigaretta e non il caffé a contrarre le pareti dell’intestino, fino a stimolare la cacca.

Quindi il fatto di affermare che sia il binomio ad aiutare il corpo a produrre l’effetto lassativo è più un discorso di carattere psicologico che reale, se si calcolano i tempi di efficacia dell’acido clorogenico, che si sintetizzano in circa quattro minuti dall’ingestione del caffé. Se si fuma subito dopo averlo assunto quindi, sarà quello il senso, ma è il caffé che avrà sortito il noto effetto, destinando la sigaretta ad un’incidenza marginale ed accessoria.

Perché caffè e sigaretta stimolano la cacca? Ecco i motivi

Capita sempre, o almeno una volta nella vita, di avere lo stimolo di fare la cacca subito dopo aver bevuto il caffè, magari accompagnato da una sigaretta. Come si può spiegare questa causa-effetto? In realtà è più il caffè a stimolare di andare in bagno. La voglia è sentita da molte persone dopo un semplice caffè, che lo si accompagni o meno con una sigaretta.

Secondo uno studio americano condotto dall’Università del Texas la caffeina, anche se regolarmente presa di mira come vettore di un transito di liquidi, in realtà non è poi così coinvolta. Dunque non si può affermare scientificamente l’esistenza dell’effetto stimolante. Da escludere totalmente è l’effetto diarrea, che non può dipendere assolutamente da un caffè e una sigaretta combinati.