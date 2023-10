Cistite emorragica: 10 cibi che dovresti assolutamente evitare

La cistite emorragica, infiammazione acuta del tratto urinario, può essere alleviata con un’alimentazione ad hoc. Ecco svelati 10 cibi che dovresti assolutamente evitare.

Senza prescindere dalla terapia farmacologica prescritta dal medico, la cistite emorragica può essere alleviata con un’attenta cura all’alimentazione e alla dieta. Ecco quali sono gli alimenti consigliati in una dieta contro la cistite emorragica e quali sono invece i cibi e le spezie da evitare assolutamente.

Prima di tutto è fondamentale bere fino a due litri al giorno di acqua o di altre bevande non gassate e non zuccherate può facilitare l’eliminazione dei batteri dalle vie urinarie. Tra le bevande consigliate rientrano estratti e tisane allo zenzero e quelle a base di mirtillo rosso, ippocastano e uva ursina.

Accanto ad un’idratazione adeguata, è importante scegliere specifici alimenti per contrastare la cistite emorragica, gli stessi che ostacolano il proliferare dei batteri. Ecco i cibi consigliati per chi soffre di cistite emorragica:

Il riso, per disintossicare l’organismo, è un alleato della salute delle vie urinarie;

carni rosse e bianche;

pesce e molluschi;

uova, lenticchie, pasta e cereali;

noci, arachidi, mirtilli, prugne e ananas.

Tra le verdure, da consumare non troppo condite, sono indicate:

patate, bietole e barbabietole;

lattuga, piselli, pomodori e carote.

Il succo di carota, ad esempio, è ricco di vitamine e antiossidanti ed è quindi consigliato per contrastare i sintomi della cistite emorragica.

Lo yogurt per contrastare la cistite emorragica è consigliato perché ricco di vitamine e di fermenti lattici, che favoriscono la regolarità dell’intestino impedendo il generarsi di un ambiente favorevole al proliferare dei batteri.

Cistite emorragica: i 10 cibi da evitare

La cistite è un’infezione delle vie urinarie, molto comune nel sesso femminile (ma anche in quello maschile) che si manifesta con episodi di dolore/bruciore alla minzione di intensità e durata variabile. Idratazione, alimenti a elevato residuo acido e corretti stili di vita sono le strategie per curarla.

Per gestire la cistite in fase acuta e soprattutto limitare le conseguenze più gravi, ecco 10 cibi da evitare in modo assoluto:

Alcolici e superalcolici, tra cui vino e birra;

Tutti i dolci e dolciumi industriali, come cioccolato, gelati, merendine, caramelle, e così via;

Caffè, tè e bevande contenenti caffeina o energy drink;

Spezie piccanti tipo pepe, peperoncino, curry, paprika;

Bevande zuccherate, come acqua tonica, cola, succhi di frutta, tè confezionati;

Condimenti ricchi in grassi saturi come burro, margarine, panna ma anche salse come maionese, ketchup, senape;

Carni lavorate tipo insaccati, salsiccia, salame, cotechino;

Formaggi piccanti e stagionati.

Alimenti fritti;

Va moderato il consumo di sale e carni rosse – optando per i tagli più magri – e altresì lieviti naturali ed artificiali.

Secondo alcuni studi anche i cibi ricchi di potassio peggiorerebbero i sintomi. Tuttavia non ci sono in tal senso pareri concordi: in uno studio condotto su un numero limitato di pazienti l’aumento dell’escrezione urinaria di potassio era legata al dolore;

Tuttavia non è stata identificata una corrispondenza diretta con la dieta o con il consumo di alimenti contenenti elevate quantità di potassio come le patate.