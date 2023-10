Miriam Leone, ex Miss Italia, attrice e conduttrice siciliana incinta del suo primo figlio, ha rivelato i suoi segreti di bellezza per una pelle al top. Come si tiene in forma la splendida 38enne? Ecco la sua skincare routine.

Miriam Leone: la skincare routine dell’ex Miss Italia

Miriam Leone è un’attrice, conduttrice tv ed ex modella italiana, eletta Miss Italia 2008. Divenuta popolare con la vittoria del noto concorso di bellezza, la Leone si è rapidamente affermata come conduttrice televisiva, e poi come attrice. Dopo aver partecipato come pubblico alle sfilate di Milano, l’attrice siciliana al sesto mese di gravidanza ha sfilato alla fashion week di Parigi con un vestito lungo tempestato di cristalli per L’Oréal Paris.

La classica bellezza italiana mediterranea, Miriam Leone ha confessato i suoi segreti di bellezza e beauty. La particolarità di Miriam è quella di essere una bellissima donna pur rimanendo al naturale. Ha dei piccoli trucchetti e una routine che aiutano sicuramente a darle l’aspetto che ha. Ecco i suoi consigli di bellezza per apparire come lei.

Nonostante la sua giovane età Miriam ha già vinto due Nastri d’Argento, un Ciak d’Oro e una candidatura al David di Donatello come migliore attrice protagonista. La Leone ha interpretato diversi ruoli di successo nel mondo del cinema, tra cui la bellissima Eva Kant in Diabolik, ruolo per il quale ha anche cambiato colore di capelli, che tra l’altro ama molto.

Miriam Leone per prima cosa ha dichiarato di essere per la body positivity, se una persona è felice è anche bella. Sicuramente oltre a questo, la Leone ha confessato di praticare sport quotidianamente, un’alimentazione corretta senza mai privarsi degli alimenti. È contraria infatti alle diete lampo e alle privazioni.

L’ex modella ci tiene molto ai suoi capelli, per cui effettua una maschera una volta a settimana e nel suo beauty case non mancano mai tre oggetti: mascara, fondotinta e rigorosamente rossetto rosso. L’attrice ha confermato che lei non ritocca mai le sue foto proprio per non essere schiava del mondo social dove vuole persone perfette ad ogni costo, ha capito che non può piacere a tutti.

“La pelle troppo spesso reattiva, infiammata, che a un certo punto, qualche anno fa, ha iniziato a esprimere malessere. La mia digestione “ballerina”, il mio respiro corto, spesso “in apnea”. Così Miriam Leone, 38 anni, racconta perché del suo progetto beauty, o meglio, di olistic care, Lávika.

Spesso le reazioni della sua pelle seguivano addirittura emozioni recitate, scritte per scene di copione, che viveva sul set ma non erano personalmente sue: “incredibile il legame della nostra “superficie”, con il nostro spirito”, ha detto l’ex Miss Italia fondatrice del brand di skincare.

Miriam Leone e la skincare routine: segreti di bellezza

L’ex Miss Italia, Miriam Leone ora attrice di successo, ha dato vita quest’anno al suo primo brand di beauty e skincare. “Solo quando ho iniziato ad ascoltarmi, con l’aiuto della mia facialist, del mio nutrizionista, del mio life coach, la mia pelle è cambiata”, ha detto la Leone. Da quel momento anche il suo approccio alla pelle è cambiato, e da questo è nato Làvika, il suo brand.

Nella sua linea skincare ci sono i sapori della sua Sicilia, che usa quotidianamente: lo struccante Sorbetto alla granita al limone, il siero Virtuoso di latte di mandorla, l’olio Lumìa di spremuta d’agrumi. Gli ingredienti sono naturali, le formule testate da lei stessa per due anni.

In totale, la linea comprende dieci prodotti, dalla detersione ai sieri di trattamento all’olio elisir Lumìa, suggeriti in base ai risultati del test olistico.