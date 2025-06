Caldo, Capua: “Sport sì ma solo al mattino presto o la sera e se diverte”

(Adnkronos) – La prevenzione non va in vacanza e l'attività fisica è un ottimo alleato per stare bene in salute. Anche in questi giorni di caldo rovente. "Tuttavia, è bene seguire alcuni accorgimenti: si può praticare sport, a livello amatoriale o agonistico non fa differenza, purché solo nelle ore più fresche, al mattino presto o la sera, e se ci si diverte. Se l'attivistà fisica diventa un obbligo, ci si stanca e non si raggiunge l'obiettivo prefissato. Attenzione anche all'idratazione. Occorre bere acqua prima di iniziare l'esercizio fisico, non solo durante e dopo". Così all'Adnkronos Salute Giuseppe Capua, specialista in medicina e traumatologia dello sport, presidente della Commissione Antidoping della Figc. Per Capua "non ci sono sport da preferire ad altri. Tennis, padel, nuoto, jogging: vanno bene tutti, purché si evitino le ore calde e si scelga un abbigliamento consono fatto di indumenti leggeri, freschi e di colore chiaro". Attenzione, però, agli sbalzi repentini di temperatura. "Passare dall'afa e dal caldo estremo ad ambienti climatizzati dove l'aria condizionata è troppo fredda, se non gelata – avverte l'esperto – può provocare disturbi cardiocircolatori, addirittura la sincope. Inoltre, il troppo freddo danneggia le articolazioni e i muscoli". E sull'uso degli integratori Capua non ha dubbi: "Meglio idratarsi con la sola acqua. Molto utili anche gli integratori, ma fare attenzione a chi li produce". —[email protected] (Web Info)