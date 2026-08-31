Caldo in Italia, oggi ancora 4 città da bollino rosso: quali sono i capoluoghi più roventi

(Adnkronos) –

L'afa non abbandona ancora l'Italia, concentrandosi in particolare a Centro-Sud. Oggi 1 settembre sono 4 le città col bollino rosso (indice di allerta massima per le ondate di calore): Bari, Campobasso, Catania e Latina. Ma domani, mercoledì 2 settembre, scenderanno a quota 3, con Catania che riacquista il bollino giallo (pre-allerta). Secondo l'ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute, oltre ai 4 bollini rossi, Frosinone e Rieti torneranno in giallo oggi: nessun capoluogo sarà in arancione, neanche domani. I centri in stato di pre-allerta (bollino giallo) per il caldo saranno 9 oggi e 10 mercoledì, cioè Ancona, Cagliari, Catania, Frosinone, Messina, Palermo, Perugia, Reggio Calabria, Rieti e Roma.

Assisteremo dunque a un ridimensionamento delle temperature rispetto ai picchi raggiunti nei giorni scorsi, quando al Centro-Sud si sono toccate punte fino a 46°C. Le temperature si attesteranno su valori più vicini alle medie del periodo, pur rimanendo abbondantemente superiori.

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