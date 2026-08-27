Giochi del Mediterraneo 2026: la Turchia conquista l’oro sull’Italia a Taranto

I Giochi del Mediterraneo 2026 hanno preso il via a Taranto in Puglia con una cerimonia d’apertura che ha segnato l’inizio della ventesima edizione di questa prestigiosa manifestazione sportiva. La competizione, che vede sfidarsi 26 nazioni, ha già registrato un sorpasso significativo: la Turchia ha superato l’Italia nel medagliere, conquistando un oro in più.

Il motto ufficiale della manifestazione, “Embrace the Future“, riflette l’obiettivo di promuovere la connessione tra popoli e culture attraverso lo sport, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e all’innovazione. Con 3854 atleti in gara, di cui 2207 uomini e 1647 donne, i Giochi del Mediterraneo 2026 rappresentano un evento di portata internazionale.

Il medagliere aggiornato dei Giochi del Mediterraneo 2026

Al momento, l’Italia padrona di casa, si trova al primo posto del medagliere con 104 medaglie totali, di cui 37 ori, 35 argenti e 32 bronzi. La Turchia segue con 52 medaglie, di cui 24 ori, 13 argenti e 15 bronzi. La Grecia è terza con 35 medaglie, mentre la Spagna e la Francia completano il podio.

Tra le altre nazioni in gara, spiccano i risultati dell’Egitto con 23 medaglie e del Portogallo con 16. Anche nazioni più piccole, come San Marino e Cipro hanno ottenuto medaglie, dimostrando la competitività diffusa della manifestazione.

La storia e l’evoluzione dei Giochi del Mediterraneo

I Giochi del Mediterraneo sono nati nel 1951 ad Alessandria d’Egitto e, da allora, si sono evoluti in una competizione di livello internazionale. La manifestazione, organizzata dal Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo ha visto la partecipazione di atleti provenienti da paesi affacciati sul Mare Mediterraneo con alcune eccezioni come AndorraKosovo e Serbia.

Ogni edizione dei Giochi del Mediterraneo introduce nuove discipline, mantenendo però alcune costanti come l’atletica leggera il calcio il nuoto e la pallanuoto. A Taranto 2026, sono state aggiunte 8 nuove discipline rispetto all’edizione precedente, tra cui il rugby a 15 il karate e le bocce.

Taranto 2026: una scommessa vinta

Taranto è stata scelta come sede della ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo nel 2019, durante l’assemblea generale del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo a Patrasso. La città pugliese ha investito in nuove infrastrutture, tra cui lo stadio Erasmo Iacovone il PalaRicciardi e il Stadio del Nuoto Torre d’Ayala.

Le gare si svolgono in diverse località della Puglia, con Brindisi e Lecce che ospitano il calcio e il volley, Martina Francia il judo e il karate, e San Giorgio Jonico la boxe e l’equitazione. La manifestazione rappresenta una grande opportunità per lo sviluppo economico e turistico della regione.

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, ha partecipato alla cerimonia d’inaugurazione, esprimendo il suo sostegno alla città di Taranto e al futuro dell’ex Ilva. “Il governo sta facendo e continuerà a fare tutto quello che è in suo potere“, ha dichiarato, sottolineando l’importanza di coniugare sviluppo economico, difesa dell’ambiente e tutela della salute.

I Giochi del Mediterraneo 2026 a Taranto rappresentano non solo una competizione sportiva, ma anche un’occasione di crescita e unità per i popoli del Mediterraneo. Con il motto “Embrace the Future“, la manifestazione invita a guardare al futuro con ottimismo e determinazione.