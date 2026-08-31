Il senatore Dario Franceschini rivela la sua diagnosi di Parkinson e invita a non isolarsi

Dario Franceschini, senatore del PD ed ex ministro della Cultura, ha deciso di rendere pubblica la sua diagnosi di Parkinson, ricevuta nel novembre. Una scelta coraggiosa che mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e a incoraggiare altri malati a non isolarsi.

La malattia, che colpisce il sistema nervoso e provoca sintomi come tremori e rallentamento dei movimenti, è una compagna di vita che richiede un approccio multifaccettato. Non si tratta solo di gestire i sintomi motori, ma anche di mantenere una vita sociale attiva e praticare attività fisica.

L’importanza dell’attività fisica e della riabilitazione

Monica Norcini, direttrice del Fresco Parkinson Institute Italia Ets e ricercatrice di neurologia alla New York University Langone Health, sottolinea l’importanza dell’attività fisica aerobica. Secondo gli studi, 45 minuti al giorno di esercizio fisico possono migliorare significativamente la qualità della vita dei pazienti.

“L’attività fisica, associata a una giusta terapia farmacologica, può contribuire a stabilizzare i sintomi”, afferma Norcini. Inoltre, riconoscere i sintomi premotori come ansia, depressione e perdita dell’olfatto può permettere una diagnosi più tempestiva e un trattamento più efficace.

La testimonianza di Dario Franceschini

Franceschini ha parlato della sua malattia in un’intervista al Corriere della Sera descrivendo la diagnosi come una “botta tremenda”. Nonostante l’iniziale tentazione di nascondere la malattia, ha deciso di affrontarla con coraggio, continuando a lavorare e a vivere la sua vita.

“Il Parkinson ti accompagna per sempre, ma è fondamentale non scoraggiarsi”, afferma Franceschini. Ha scelto di rendere pubblica la sua condizione per incoraggiare altri malati a non isolarsi e a continuare a vivere con determinazione.

La malattia ha cambiato il suo rapporto con la politica, azzerando le ambizioni personali e facendolo riflettere sulla fragilità umana. Nonostante tutto, continua a lavorare, adattando i suoi ritmi e mantenendo un’attiva presenza nella vita pubblica.

Il sostegno della comunità politica

Molti esponenti politici hanno espresso il loro sostegno a Franceschini, lodando il suo coraggio e la sua onestà. Goffredo Bettini, dirigente nazionale del PD, ha definito la sua scelta “un atto di onestà e di coraggio”. Sandro Ruotolo, europarlamentare del PD, ha sottolineato come la sua testimonianza sia una lezione di vita.

Giuseppe Conte, leader del M5s, ha elogiato il suo coraggio e dignità, mentre Roberto Speranza, deputato del PD, ha riconosciuto l’importanza del suo gesto per chi vive la stessa esperienza. Angelo Bonelli, parlamentare di Avs e co-portavoce di Europa Verde, ha inviato un abbraccio affettuoso a Franceschini, sottolineando l’importanza di non lasciare nessuno solo nella malattia.

La storia di Dario Franceschini è un esempio di resilienza e coraggio, che può ispirare non solo chi convive con il Parkinson, ma chiunque affronti una sfida difficile nella vita.