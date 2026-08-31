Monossido di carbonio: 600 vittime l’anno e 6mila ricoveri

Il monossido di carbonio, spesso definito il killer silenzioso è responsabile di una tragedia che si ripete troppo spesso tra le mura domestiche. Solo in Italia, ogni anno, provoca tra i 350 e i 600 decessi e oltre 6mila ricoveri ospedalieri con l’80% delle intossicazioni che avvengono in casa. La sua natura insidiosa, essendo un gas incolore e inodore, lo rende particolarmente pericoloso.

La recente tragedia in una baita in provincia di Verbano-Cusio-Ossola dove una persona ha perso la vita e altre cinque sono rimaste intossicate, ha riportato l’attenzione su questo grave problema. La Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) ha lanciato un allarme, sottolineando la necessità di maggiore consapevolezza e prevenzione.

Le fonti di monossido di carbonio e i meccanismi di intossicazione

Il monossido di carbonio (CO) è un gas prodotto da combustioni incomplete di materiali organici come metano, carbone, pellet o legname. Le principali fonti includono motori a benzina, fornelli, generatori, lampade a gas, radiatori portatili, caldaie, scaldabagni, caminetti e stufe a legna o a gas. Una volta inalato, il CO si lega all’emoglobina con un’affinità oltre 200 volte superiore rispetto all’ossigeno, formando carbossiemoglobina e compromettendo la capacità del sangue di trasportare ossigeno, con conseguente ipossia tissutale.

Il presidente della Sima, Alessandro Miani spiega che la gravità delle manifestazioni cliniche dipende dalla concentrazione del gas nell’aria inspirata, dalla durata dell’esposizione e dalle condizioni di salute delle persone coinvolte. Sono particolarmente suscettibili anziani persone con affezioni cardiovascolari e respiratorie, donne in gravidanza, neonati e bambini.

I sintomi e i danni a lungo termine

I sintomi dell’intossicazione da monossido di carbonio possono essere subdoli e facilmente confusi con quelli di un’influenza o un’intossicazione alimentare. Tra i sintomi più comuni ci sono mal di testastanchezzanausea e vomito. Nei casi più gravi, possono verificarsi confusione mentaleperdita di coscienzadolore toracicocardiopalmoconvulsioni e coma.

L’esposizione prolungata a basse concentrazioni di monossido di carbonio può causare danni a lungo termine, come disturbi cognitivi e problemi di memoria. Inoltre, chi è stato esposto al gas ha una maggiore probabilità di eventi cardiovascolari negli anni successivi. La diagnosi e il trattamento tempestivi sono fondamentali per evitare complicazioni gravi.

Prevenzione e misure di sicurezza

Per evitare incidenti e casi di intossicazione, è fondamentale adottare alcune misure preventive. Innanzitutto, è essenziale sottoporre a manutenzione periodica gli impianti di riscaldamento delle abitazioni. Inoltre, è importante spegnere i motori degli autoveicoli quando si staziona all’interno di spazi chiusi e non usare mai in ambienti chiusi sistemi di cottura progettati per l’utilizzo all’aria aperta.

Un’altra misura utile è dotare le abitazioni private di sistemi di allarme in Grado di rilevare la presenza di monossido di carbonio. Questi dispositivi possono salvare vite umane, segnalando tempestivamente la presenza del gas. È importante ricordare che i rilevatori di monossido di carbonio sono diversi dai normali rilevatori delle fughe di gas e devono essere installati in punti strategici della casa.

Con semplici accorgimenti e l’adozione di misure di sicurezza, è possibile ridurre significativamente il rischio di intossicazione e proteggere la propria salute e quella dei propri cari.