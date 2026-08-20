Giocattolo a carota Trendhaus con sabbia contaminata: le istruzioni del Ministero della Salute

Un’allerta preoccupante è stata lanciata dal Ministero della Salute riguardo a un giocattolo contenente sabbia contaminata da tremolite una forma di amianto. Il prodotto, destinato anche al mercato italiano, potrebbe essere presente nelle case, nelle scuole e negli asili nido. Scopriamo insieme come riconoscerlo e quali precauzioni adottare per garantire la sicurezza dei più piccoli.

Le caratteristiche del giocattolo segnalato

Il giocattolo in questione è un oggetto elastico a forma di carota, di colore arancione, lungo circa 17 centimetri. È riempito di sabbia e può essere tirato e deformato in diverse direzioni. I dati identificativi del prodotto sono i seguenti:

Marca: Trendhaus

Trendhaus Modello: 967176

967176 Lotto: 2026 = CH33287

2026 = CH33287 Codice a barre: 4032722967176

4032722967176 Paese di origine: Repubblica Popolare Cinese

Repubblica Popolare Cinese Quantitativo interessato: 30.024 pezzi

La notifica europea Safety Gate SR/01963/26, validata il 2 luglio 2026, ha classificato il prodotto con un livello di rischio serio a causa della presenza di tremolite nella sabbia di riempimento. Il giocattolo è stato giudicato non conforme ai requisiti della Direttiva europea sulla sicurezza dei giocattoli 2009/48/CE.

Il Ministero della Salute ha evidenziato che il giocattolo potrebbe rompersi, permettendo la fuoriuscita del materiale di riempimento contaminato. Questo rappresenta un rischio serio per la salute, soprattutto per i bambini. Le autorità hanno invitato le famiglie, le scuole e le strutture per l’infanzia a verificare la presenza del prodotto e a seguire le indicazioni fornite.

Non essendo stati identificati i distributori italiani, il Ministero suggerisce di controllare anche eventuali acquisti effettuati tramite piattaforme online. Le Regioni sono state invitate a valutare come intervenire nell’ambito delle rispettive competenze.

Cosa fare se possiedi il giocattolo

Se riconosci il prodotto o verifichi la corrispondenza di marca, modello, lotto e codice a barre, segui queste indicazioni:

Sospendi immediatamente l’utilizzo del giocattolo e non consegnarlo più ai bambini. Non aprirlo, non tagliarlo e non tentare di svuotarlo per evitare la dispersione del materiale contaminato. Verifica la possibilità di riconsegnarlo al rivenditore o al soggetto presso cui è stato acquistato. Se non è possibile risalire al venditore, contatta la ASL/ATS territorialmente competente per conoscere la procedura prevista dalla Regione. Non smaltirlo nei normali rifiuti domestici fino a quando non vengono fornite indicazioni territoriali precise.

Cosa fare se il giocattolo è danneggiato

Se il giocattolo è già rotto e la sabbia è fuoriuscita, segui queste precauzioni:

Non utilizzare aspirapolvere, scope o stracci a secco per evitare di disperdere le fibre nell’aria.

per evitare di disperdere le fibre nell’aria. Isola il locale e allontana i presenti, soprattutto i bambini.

e allontana i presenti, soprattutto i bambini. Contatta le autorità sanitarie locali facendo riferimento alla notifica europea Safety Gate SR/01963/26.

Le stesse precauzioni valgono per scuole e asili: in caso di ritrovamento, il prodotto deve essere immediatamente sottratto all’uso e, se vi è stata dispersione della sabbia, l’area interessata non deve essere pulita con i normali sistemi fino alle indicazioni dell’autorità competente.

L’obiettivo dell’allerta non è creare allarmismo, ma permettere di individuare rapidamente gli eventuali prodotti interessati, interromperne l’utilizzo ed evitare comportamenti che possano favorire la dispersione del materiale contaminato.