Calendario dell’Avvento: i migliori per bambini su Amazon

Il Calendario dell’Avvento è uno dei regali più desiderati. Rispetto agli ultimi tempi, le aziende che si sono dedicate alla loro progettazione e realizzazione sono aumentate, non pensando esclusivamente agli adulti, ma anche ai più piccoli. Scopriamo insieme dove acquistare il calendario più adatto ad un bambino.

Calendario dell’Avvento

Nell’atmosfera si respira ancora aria di sconti e promozioni imperdibili, anche grazie al Black Friday di Amazon che sta per arrivare, ma, nel frattempo, c’è già chi sta rendendo reperibili i Calendari dell’Avvento, così da attendere il Natale con una piccola gioia in più, da scoprire e scartare giorno dopo giorno.

Il Calendario dell’Avvento non è dedicato soltanto agli adulti, con le donne che, apparentemente, sembrano essere le destinatarie principali, ma anche ai più piccoli. Proprio per questi ultimi, negli ultimi anni, si può dire che le aziende che si sono dedicate alla loro progettazione e realizzazione sono aumentate, proponendo non solo la scoperta di dolci, cioccolati e caramelle, ma anche quella di personaggi eroici o attività natalizie, per divertirsi e sviluppare apprendimento e fantasia nell’attesa che arrivi il Natale.

Calendario dell’Avvento: consigli per l’acquisto

Questi giorni, sicuramente, non sono i più adatti a scartare i regali del Calendario dell’Avvento. Tuttavia, questi sono, certamente, i giorni in cui bisogna guardarsi intorno per capire di cosa si ha bisogno o di cosa ha bisogno l’altro, se il Calendario dell’Avvento non è per vostro figlio, ma per un bambino comunque importante per voi.

Rispetto a qualche anno fa, oggi esistono tipologie diverse di Calendario dell’Avvento e, sebbene scegliere quello più adatto al bambino potrebbe sembrare semplice, non è così. Un regalo non va fatto tanto per fare, soprattutto quando il destinatario è un bambino. Per scegliere il Calendario dell’Avvento perfetto bisogna guardare ai gusti del bambino.

Se il bambino destinatario del regalo è goloso, un Calendario dell’Avvento ricco di cioccolatini e caramelle è perfetto. Online sono già reperibili quelli Kinder, Ferrero, Nestlé e Baci Perugina, giusto per citare qualche esempio. Cosa succede, però, se il bambino destinatario del calendario non è un golosone? Se questa domanda vi provoca panico, non temete! Vi diamo noi qualche consiglio!

Calendario dell’Avvento: i migliori su Amazon

Quelli che seguono sono solo alcuni dei migliori Calendari dell’Avvento che Amazon propone, alla migliore offerta, per bambini e bambine di tutte le età. Si pensa ai bambini più golosi, proponendo loro calendari con cioccolatini e caramelle, ma anche quelli meno golosi, proponendo loro calendari che offrono attività ludiche e personaggi di fantasia.

Barbie Calendario dell’Avvento 2023 – Calendario Avvento con Bombe da Bagno

Dietro ogni porticina si nasconde una bomba da bagno frizzante che regalerà un’esplosione speciale di bollicine colorate per un bagno profumato. Ogni prodotto è stato studiato e testato e realizzato in esclusiva per Get Trend. Questo è il regalo perfetto per le fan della bambola più fashion che c’è! Le venticinque bombe di sapone contenute nel calendario fanno parte del merchandise ufficiale di Barbie.

LEGO 41758 Friends Calendario dell’Avvento 2023, 24 Regali a Sorpresa Inclusi i Personaggi Next Generation

Per i bambini che amano i Calendari dell’Avvento, di certo, non può mancare quello della Lego, con ventiquattro sorprese, inclusi i personaggi Next Generation. Il calendario è adatto a bambini e bambine dai 6 anni in su. Giorno dopo giorno, i vostri bambini potranno aprire una porticina e vedere chi si nasconde dietro, se un personaggio Lego Friends, un giocattolo o un’attività legata al Natale, così da creare un parco giochi festoso per animali domestici.

Ferrero Prestige, Calendario Avvento 2023, 25 Specialità Assortite Ferrero Rocher, Ferrero Küsschen e Mon Chéri

Perché, ovviamente, non possiamo dimenticare i bambini più golosi, vi proponiamo il Calendario dell’Avvento Ferrero Prestige, con una dolce sorpresa da degustare giorno dopo giorno, nell’attesa che arrivi il Natale. Il calendario è disponibile su Amazon con grafiche diverse, che raccontano la bellezza delle città europee o delle grandi metropoli. Tuttavia, la grafica non può essere scelta al momento dell’acquisto. Anche quella sarà, infatti, una sorpresa.