Alix Earle, famosa tiktoker americana di 22 anni, è seguitissima sulla piattaforma cinese non solo per i trend ma soprattutto per i suoi consigli di bellezza. Ecco la beauty routine di Alix Earle e i suoi migliori prodotti.

La beauty routine di Alix Earle: i migliori prodotti secondo la tiktoker

Alix Earle, con quasi sei milioni di followers sui social, è stata denominata la “It Girl” di Tik Tok e la “migliore amica sexy”, per la popolarità dei suoi video confessionali in “Get Ready With Me” dove Alix fa vedere come si prepara e come si trucca ogni giorno. Tanto dalla sua capacità di incrementare le vendite per i marchi che promuove su Tik Tok, è stata soprannominata “effetto Alix Earle”. Suo padre è Thomas “TJ” Earle, un magnate dell’edilizia nel New Jersey.

La crescita di Alix Earle su Tik Tok ha subito un’accelerazione nell’estate del 2022, quando è stata colpita da acne derivante da un’eccessiva cisti facciale. Il suo manager le aveva detto di pubblicare un video sponsorizzato sul suo Tik Tok ma a causa dell’acne, Alix inizialmente rifiutò. Poi ha deciso che avrebbe potuto usare la sua piattaforma per aiutare altri/e che lottavano con l’acne.

Da allora è stata vista come un’icona della Gen Z di supporto alle altre ragazze. Vediamo qual è la beauty routine di Alix Earle e quali sono secondo la tiktoker i migliori prodotti di bellezza per la cura della sua pelle.

Quest’anno Alix è stata nominata nell’elenco Forbes 30 Under 30 e ha parlato dei suoi problemi con un disturbo alimentare e di aver sofferto di dismorfismo corporeo al liceo che è riuscita a superare.

Nei suoi GRWM su Tik Tok i beauty look sono firmati Benefit Cosmetics, Tarte, Nars e Rare Beauty. La Earle ha parlato della sua esperienza con l’acne grave e ai prodotti per la cura della pelle per l’acne ormonale. Nella sua beauty routine Alix include trattamenti localizzati, cerotti per brufoli, sieri per l’acne e fondotinta adatti alle imperfezioni cutanee su cui fa affidamento quando si ripresenta. Quasi tutti i prodotti per il trucco sono adatti ai tipi di pelle inclini agli sfoghi e all’acne.

Alix Earle e la sua beauty routine: cura dell’acne

Alix Earle, star dei social media e in particolare di Tik Tok, all’età di 22 anni è una delle donne della Gen Z più seguite e amate. Non solo per i suoi Get Ready With Me in cui mostra come si trucca e si prepara mentre parla con i followers, ma anche per aver apertamente parlato di acne. Ecco la sua cura dell’acne e i prodotti migliori secondo la tiktoker.

La dermatologa di Earle le ha somministrato Accutane tre volte al giorno e ha funzionato molto bene nel risolvere la sua grave acne. Ma i farmaci retinoidi sono molto potenti e non per tutti. La tiktoker americana è stata onesta riguardo agli effetti collaterali, come pelle e labbra secche, sangue dal naso e cambiamenti di umore. Inoltre, non dovresti bere alcolici mentre prendi il farmaco.

Ultimamente, la pelle della star dei social è più splendente che mai, sta cercando di attenersi a una routine di cura della pelle che funzioni per lei. Ecco secondo la tiktoker i migliori prodotti per la pelle acneica. In primis Alix usa la famosa lozione idratante quotidiana CeraVe per la pelle secca sul viso e sul corpo. È un must per la pelle secca con ceramidi e acido ialuronico per idratare la pelle fino a 24 ore.

Nella fase di recupero per i brufoli arrossati, la tiktoker si affida al balsamo Rescue di Hero Cosmetics che allevia la pelle secca e squamosa, la consistenza irregolare e il rossore; e persino l’aspetto delle cicatrici legate all’acne. Immancabili poi i cerotti per brufoli, la Earle usa quelli di Mighty Patch The Original di Hero Cosmetics. La sua beauty routine include poi la crema idratante schiarente istantanea Vinoperfect di Caudalie con niacinamide.

La tiktoker utilizza questo gel idratante senza olio con “Viniferina” illuminante, niacinamide e minerali perlescenti per idratare e aumentare la luminosità della pelle. La Earle non usa moltissimi prodotti antietà ma quelli che sceglie sono davvero buoni, come Clarins Double Serum Light. Ben 21 estratti vegetali agiscono per ridurre l’aspetto dei pori, rassodare la pelle e aumentare la luminosità. Questa versione “leggera” è particolarmente indicata per chi ha la pelle grassa o a tendenza acneica come Alix.