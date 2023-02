Camminare per dimagrire: benefici e programma

Quando si segue un programma dietetico, oltre all’alimentazione sana e ben bilanciata, è bene anche accompagnare dell’attività fisica. Per coloro che non hanno tempo di andare in palestra, si consiglia l’attività del camminare che è molto utile per riuscire a dimagrire. Vediamo come fare e i consigli adatti.

Camminare per dimagrire

La pratica del camminare, una attività fisica motoria da fare anche a bassa intensità, può essere considerata molto utile e vantaggiosa in termini di dimagrimento dal momento che aiuta a perdere i chili in più senza troppi sforzi. Sicuramente una attività che permette di mantenere sotto controllo il peso, di dimagrire e ridurre lo stress.

Una pratica del genere, non solo aiuta a mantenersi in forma, ma permette anche di apportare una serie di benefici alla salute e allo stato d’animo. Un ottimo modo, secondo gli esperti per non aumentare di peso, perché a differenza di una dieta lampo o di un programma molto intenso di allenamento, si può praticare per diverso tempo e in modo costante.

Ovviamente tutto quello di cui si ha bisogno è un paio di scarpe comode e tantissima volontà e determinazione, oltre a un abbigliamento che sia consono per l’attività. Una attività a basso impatto che non comporta difficoltà ed evita di andare incontro a infortuni. Indicata anche per i pigri e ottima per le persone in sovrappeso che vogliono perdere peso.

Camminare per dimagrire permette di apportare una serie di benefici alla salute e alla mente dal momento che riduce lo stress. Inoltre, non è necessario praticarla per un’ora, ma basta almeno mezz’ora per riuscire a tornare in forma rapidamente e senza sacrifici o sforzi.

Camminare per dimagrire: come fare

Praticare l’attività del camminare per dimagrire è molto più semplice e facile di quanto si pensi, ma è bene affidarsi ad alcuni consigli e suggerimenti per poterlo fare nel modo migliore. Secondo gli stessi esperti funziona molto bene dal momento che aiuta a bruciare i grassi e le calorie in eccesso riuscendo così a perdere peso.

Per riuscire davvero a perdere peso e dimagrire, è bene iniziare per almeno mezz’ora al giorno, ma nel caso non si dovesse farcela, basta anche cominciare per 10 minuti al giorno da aumentare poi quotidianamente. per coloro che non hanno tanto tempo libero, è possibile anche dividere l’attività fisica in frazioni brevi.

Ogni scusa è poi buona per camminare: da parcheggiare la macchina alcune zone prima per poi proseguire a piedi sino a scendere ad alcune fermate antecedenti la propria quando si va al lavoro o a scuola oppure approfittare di una passeggiata con il proprio cane per fare un po’ di attività fisica e riuscire così a dimagrire rapidamente.

Nei primi minuti di camminata a un passo alquanto moderato, si bruciano soltanto carboidrati, mentre dopo mezz’ora il corpo comincia a bruciare i grassi in eccesso e quindi si trasforma il proprio fisico. No alle scorciatoie, ma è sicuramente un ottimo modo per mantenersi in forma.

