Camminando in salita è possibile dimagrire più rapidamente di quanto succede quando si cammina su una strada piana. Questo tipo di allenamento è utile anche per migliorare la propria resistenza fisica e di conseguenza è un tipo di workout molto consigliato.

Dimagrire rapidamente camminando in salita

Camminare in salita è un ottimo esercizio per dimagrire in quanto consente di perdere grassi e bruciare calorie in maniera maggiore rispetto alla classica camminata in pianura.

I vantaggi di questo tipo di allenamento sono numerosi, infatti oltre a far perdere peso apporta anche benefici all’apparato cardiocircolatorio andando ad aumentare la frequenza cardiaca.

Inoltre, camminare in superficie non verticale aiuta anche a rinforzare in modo importante i muscoli peronei e anche le caviglie.

Perdere peso camminando in salita

Camminando in salita si perde peso in modo importante, ma per riuscirci è fondamentale anche seguire una dieta adeguata ed equilibrata.

Questo tipo di allenamento permette in realtà anche di tonificare perfettamente i muscoli delle gambe e delle cosce rendendo gli arti inferiori modellati. Quando si corre o si cammina in superficie piana infatti i muscoli delle gambe lavorano meno e di conseguenza riescono a tonificarsi meno.

Dimagrire camminando in salita: consigli

La camminata in salita si può fare all’aria aperta, ma è anche possibile eseguirla in palestra semplicemente utilizzando un tapis roulant impostandone l’inclinazione in modo che sia in salita.

In tutti i casi è fondamentale iniziare in maniera graduale evitando quindi di affaticarsi in maniera eccessiva. Ad esempio vi suggeriamo di partire con solo 15 minuti di camminata in salita e di aumentare pan piano con il tempo.

Prima di iniziare a camminare in salita è bene anche ricordare di procedere con un riscaldamento di qualche minuto. Questo vi consentirà di evitare qualsiasi tipo di problema. Come riscaldamento potete optare anche per una semplice camminata a passo veloce.