Camminata: consigli e rimedi per perdere peso

La camminata è il modo più semplice e immediato sul quale contare per perdere peso in modo semplice, naturale ed efficace. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono i benefici della camminata sul peso di una persona e, in generale, sul suo stato di salute.

Camminata

Chi ama fare attività fisica e, in generale, chi ama fare sport, di solito, vede nella camminata un esercizio poco utile per la perdita di peso. In realtà, perdere peso con la camminata non solo è efficace, ma è anche meno stressante per le articolazioni e, di conseguenza, quest’aspetto dovrebbe invogliare chi rinnega l’esercizio fisico proprio per il dolore articolare che avverte nel post allenamento.

La camminata non aiuta solo a perdere peso ma, in generale, anche a preservare il benessere psicofisico della persona. Camminando, ad esempio, la mente si distrae e, poiché si scarica anche la tensione, quasi certamente, con la camminata si può tenere lo stress sotto controllo.

La causa principale dell’obesità, una condizione di salute estrema, responsabile dello sviluppo di una serie di patologie dai risvolti, a volte, imprevedibili, è proprio la sedentarietà. Quale modo migliore di combatterla se non con la camminata?

Camminata: quando farla

Quest’esercizio fisico così immediato, gratuito e alla portata di tutto non è un ostacolo ai tanti impegni della giornata. Qualunque impegno, infatti, può diventare il pretesto per fare una camminata. Se si deve andare al lavoro o si devono accompagnare o prendere i figli da scuola, ad esempio, invece di andare con l’auto, potrebbe andare a piedi. Lo stesso discorso vale nel caso si dovesse andare a fare la spesa.

La camminata, come ogni altra forma di attività fisica, presenta livelli diversi di intensità. Più il passo aumenta e maggiore sarà il numero delle calorie che si bruciano.

Ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di fare una camminata per almeno mezz’ora al giorno, tre volte alla settimana. Tuttavia, non vi è alcuna controindicazione nel camminare ogni giorno della settimana, anche per più di mezz’ora al giorno.

Camminata: miglior rimedio

Si diceva in uno dei paragrafi precedenti che la sedentarietà è la causa principale dell’obesità e, di conseguenza, di tutte quelle patologie legate a questa condizione. La camminata non solo aiuta a combattere la sedentarietà e, di conseguenza, l’obesità, ma anche a stimolare il metabolismo. Questo, la maggior parte delle volte, infatti, subisce dei rallentamenti, anche a causa di fattori esterni, che non dipendono, in alcun modo, dalla volontà di una persona.

