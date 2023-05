Dieta Mediterranea: come seguire correttamente la piramide alimentare

La dieta Mediterranea è patrimonio dell’Unesco a partire dal 2019. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, la sua piramide alimentare e come distribuire le porzioni degli alimenti, nel corso della settimana e dei giorni.

Dieta Mediterranea

L’interesse globale nei confronti della dieta Mediterranea è molto antico. Risale agli anni ‘50 circa, quando, con alcuni studi, gli scienziati americani notarono che, nelle zone mediterranee, alcune patologie si riscontravano con minore frequenza rispetto ad altre zone del mondo. Dal 2019, la dieta Mediterranea è considerata Patrimonio dell’Unesco per essere il miglior modello alimentare da seguire, a livello globale, per restare in salute e per vivere bene.

La dieta Mediterranea è rappresentata spesso con una piramide alimentare ben precisa. Alla base vi è l’alimento più importante, ovvero, l’acqua, sulla cima vi sono i dolci, gli alimenti meno importanti, che questo regime alimentare consiglia di mangiare poco e di eccedere un po’ di più solo se si tratta di dolci fatti in casa, preparati con alimenti genuini e non raffinati.

Dieta Mediterranea: la piramide alimentare

L’acqua è l’alimento più importante, che aiuta a mantenere l’organismo idratato, combatte la ritenzione idrica, aiuta a perdere i liquidi in eccesso. Molti alimenti, come frutta e verdura, sono ricchi di acqua, infatti, e aiutano in questo senso. Secondo la dieta, anche se un alimento fa bene, però, non si dovrebbe mai esagerare con la sua assunzione per non sortire l’effetto contrario. Poiché, ognuno di noi dovrebbe bere tanta quantità di acqua sulla base delle calorie che assume in una giornata e poiché, in una sola giornata, mediamente, ognuno di noi assume almeno due mila calorie, allora, per restare in salute, è preferibile bere almeno due litri di acqua al giorno, tenendo conto sia dell’acqua che si assume in forma pura e sia dell’acqua contenuta negli alimenti.

La dieta Mediterranea consiglia di mangiare frutta e cereali (in particolare, quelli integrali) tutti i giorni, per almeno una o due volte al giorni, mentre la verdura andrebbe consumata ogni giorno, almeno due volte al giorno. Nel tempo, la rivalutazione è cambiata e, infatti, l’OMS, consiglia di consumare, tutti i giorni, almeno cinque porzioni di frutta e verdura. Secondo alcuni studiosi, tuttavia, si mangia sempre meno frutta e verdura ed ecco perché, in alcuni casi, gli esperti raccomandano di mangiare anche più di cinque porzioni di frutta e verdura al giorno.

Continuando a salire nella piramide, si trovano il latte e i suoi derivati che, se a basso contenuto di grassi, andrebbero consumati per almeno due – tre volte al giorno, ogni giorno. L’olio extravergine d’oliva è, per la dieta, il migliore da utilizzare nei condimenti. Per quanto riguarda il sale, invece, questo dovrebbe essere consumato con moderazione e sostituito con le spezie, laddove possibile, decisamente più salutari. Lo stesso discorso vale per la frutta secca, i semi e le olive, che andrebbero consumati in due – tre porzioni al giorno, anche tutti i giorni.

Quasi sulla cima della piramide, si trovano le proteine. La dieta Mediterranea stabilisce che un consumo di proteine pari al 15-18% è salutare. In questo caso, però, non si parla di porzioni giornaliere, ma settimanali. Pesce, crostacei, molluschi e pollame andrebbero consumati non più di due volte alla settimana, la carne rossa due volte alla settimana, al massimo, i legumi almeno due volte alla settimana, le uova dalle due alle quattro volte alla settimana.

