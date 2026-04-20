Cammino ignaziano a Roma: storia, contemplazione e luoghi sacri

Il Centro Ignaziano di Spiritualità propone un nuovo appuntamento degli Itinerari Ignaziani, pensato per chi desidera unire la conoscenza storica alla pratica interiore. L’incontro è fissato per sabato 18 aprile 2026 alle ore 15:30 e si svolgerà nelle vie e nelle chiese che furono teatro delle scelte fondamentali dei primi compagni.

Il percorso intende ricomporre, passo dopo passo, il contesto in cui nacque il discernimento comunitario che portò alla fondazione dell’ordine. Tra racconti d’archivio, architetture rinascimentali e momenti di silenzio guidato secondo gli Esercizi Spirituali, i partecipanti potranno sperimentare una forma di visita che alterna spiegazione storica e pratica meditativa.

Palazzo Venezia e la vicinanza al papato

La prima tappa porta a Palazzo Venezia, residenza pontificia che ospitò gli incontri tra Sant’Ignazio e i pontefici Paolo III e Giulio III. In quelle sale furono approvati atti fondamentali come la Regimini militantis Ecclesiae (1540) e la Pastoralis officii (1548), documenti che sancirono l’esistenza dell’istituzione e indicarono la diffusione degli Esercizi Spirituali. La scelta della vicina chiesa di Santa Maria della Strada come prima sede fu motivata anche dalla volontà di operare in stretta relazione con il papato, una decisione che il percorso propone di leggere con attenzione storica e simbolica.

Contesto e significato

Visitando gli spazi antichi si cerca di capire non solo gli eventi, ma anche il significato simbolico di quella prossimità al centro del potere ecclesiastico. Il racconto storico viene alternato a brevi pause di contemplazione per offrire ai partecipanti la possibilità di cogliere la tensione tra servizio apostolico e scelta istituzionale, evidenziando come la presenza vicino al Papa sia stata strategica per la nascita della Compagnia di Gesù.

Via dei Delfini e la Deliberazione del 1539

La tappa successiva attraversa via dei Delfini, identificata con il terzo domicilio romano dei compagni nell’ottobre 1538. Fu in questo edificio che maturò concretamente la famosa Deliberazione del 1539, momento in cui i compagni decisero di rimanere uniti e di costituire una nuova realtà religiosa. La casa, all’epoca circondata da curiosità e timori popolari, divenne lo spazio della scelta comunitaria e della definizione degli impegni condivisi.

La casa come luogo di formazione

Nel contesto di via dei Delfini si spiega anche il valore del vivere insieme come forma di discernimento: il quotidiano, le conversazioni, le pratiche spirituali comuni contribuirono a definire orientamenti e regole. Questa sezione del percorso offre una lettura della casa non solo come contenitore fisico, ma come laboratorio di formazione spirituale, illuminando come nascono e si consolidano le identità collettive.

Santa Caterina della Rosa: conclusione e meditazione personale

Il cammino si conclude nella Chiesa di Santa Caterina della Rosa, legata alla confraternita delle vergini miserabili e ai grandi protagonisti della spiritualità romana cinquecentesca, come Sant’Ignazio e San Filippo Neri, nonché a figure come il Cardinale Carafa. Recentemente riaperta al pubblico, la chiesa ospita un momento finale di meditazione personale guidata secondo lo stile degli Esercizi Spirituali, pensato per aiutare ciascun partecipante a interiorizzare la visita e a portare a casa una pratica concreta.

Informazioni pratiche e iscrizione

La partenza è prevista alle ore 15:30 da Via del Plebiscito, 118 (nei pressi di Palazzo Venezia) con tappe che comprendono anche Piazza di San Marco, 48. Per partecipare è richiesta l’iscrizione: scrivere a [email protected] o consultare il sito https://itinerari-ignaziani.net. L’iscrizione obbligatoria permette di organizzare i gruppi e garantire la qualità delle spiegazioni e dei momenti di meditazione.

Per chi è pensato questo itinerario

Questo percorso è indicato per chi cerca un’esperienza che coniughi storia, arte e pratica spirituale: persone interessate alla genesi della Compagnia di Gesù, appassionati di storia romana e chi desidera approfondire gli strumenti del discernimento e della meditazione. Camminare insieme nei luoghi originali permette di toccare con mano il contesto delle decisioni fondative e di sperimentare personalmente gli effetti di una contemplazione guidata.

Per informazioni logistiche e aggiornamenti: Sito web https://itinerari-ignaziani.net – Email [email protected]. L’appuntamento è sabato 18 aprile 2026 alle ore 15:30; si consiglia di presentarsi qualche minuto prima per l’accoglienza e le istruzioni iniziali.