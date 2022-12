Capelli che cadono a dicembre: come rimediare senza chirurgia

I capelli che cadono a dicembre sono la conseguenza diretta degli effetti negativi del clima e le temperature atmosferiche. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come prenderci cura dei nostri capelli in inverno, senza ricorrere alla chirurgia.

Capelli che cadono a dicembre

I capelli che cadono a dicembre sono una condizione comune sia nell’uomo che nella donna, indipendentemente dall’età. Tuttavia, quando i capelli iniziano a spezzarsi e a cadere non dovremmo tutti ricorrere al trapianto di capelli perché, la maggior parte delle volte, il fenomeno è normale e ciclico.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, perché i nostri capelli cadono a dicembre e, più in generale, in inverno e come prendercene cura in modo sano e naturale, senza ricorrere alla chirurgia.

Capelli che cadono a dicembre: cause

In inverno i capelli iniziano a cadere a causa del clima secco, che risucchia l’umidità del cuoio capelluto. Se il cuoio capelluto è secco, anche i capelli inizieranno a seccarsi e i capelli secchi sono più soggetti alla fragilità e, di conseguenza, alla caduta.

In alcuni casi, la caduta dei capelli è legata ai cambiamenti ormonali della gravidanza o della menopausa, all’effetto collaterale di alcuni farmaci e ad altri fattori che l’uomo non può controllare. Fortunatamente, però, gli effetti che il clima ha sulla salute dei nostri capelli possono essere controllati e, nel paragrafo che segue, cercheremo di capire come.

Capelli che cadono a dicembre: miglior rimedio

Esistono diverse soluzioni grazie alle quali prendersi cura dei propri capelli affinché impedire la caduta, da un lato, e arrestarla, dall’altro. Come abbiamo avuto modo di appurare dalla lettura dei paragrafi che precedono, infatti, se i capelli che cadono a dicembre possono anche essere la conseguenza di fattori esterni, ovvero, cause che noi non possiamo controllare in alcun modo, la maggior parte delle volte, per nostra fortuna, i capelli che cadono a dicembre possono essere la conseguenza di fattori esterni, che noi possiamo controllare.

Foltina Plus è la prima soluzione naturale grazie alla quale proteggere e curare i capelli, siano essi fragili o spenti. Un utilizzo regolare del prodotto, infatti, aiuta a restituire ai capelli quella lucentezza, quel volume e quella forza che hanno perduto nel tempo, ma anche a prevenire o arrestare la caduta. Capelli poco curati o curati male, indipendentemente dal problema specifico che si sta affrontano, infatti, possono iniziare a spezzarsi e, dunque, a cadere.

Quelli che seguono sono i principi attivi di Foltina Plus:

l’ Arginina , un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza;

, un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza; il Fieno Greco , essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte;

, essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte; la Serenoa, il primo principio attivo erboristico, selezionata per la sua capacità di regolarizzare l’attività ormonale, favorire la ricrescita di capelli sani e forti, interrompere la caduta.

Foltina Plus è una lozione spray naturale al 100%, che si applica regolarmente mattina e sera, per capelli sani e che non cadono.

Foltina Plus è in promozione a 49,00 € anziché 98,00 €.