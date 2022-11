Capelli ricci in inverno: come proteggerli con la migliore maschera

I capelli ricci in inverno possono rappresentare un problema nel caso di danni pregressi. L’applicazione regolare di una maschera per capelli ricci, tuttavia, può fare la differenza e aiutare nell’avere dei capelli morbidi e voluminosi e dei ricci perfetti. Scopriamo insieme come fare.

Capelli ricci in inverno

Rispetto ai capelli lisci, i capelli ricci hanno bisogno di maggiori cure e attenzione, durante il periodo estivo e, soprattutto, durante il periodo invernale, quando, a causa delle basse temperature, i problemi persistenti possono persino peggiorare.

Applicare regolarmente una maschera per capelli ricci, ogni qualvolta ci si lava i capelli o, perlomeno, almeno una volta alla settimana, è fondamentale per avere dei capelli morbidi e voluminosi, senza crespo e con ricci ad effetto molla.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come prendersi cura dei capelli ricci, con qualche consiglio e la migliore maschera per capelli ricci.

Capelli ricci in inverno: consigli

Esistono tipologie diverse di maschere per capelli ricci, ma la loro applicazione rimane sempre la stessa. Il nostro consiglio è quello di lavare i capelli con uno shampoo delicato, applicare la maschera, che va tenuta per almeno 15 minuti, applicare il balsamo, dopo il lavaggio. Si consiglia di utilizzare anche nel caso del balsamo un prodotto delicato. Il balsamo va lasciato agire per qualche minuto. Dopo il risciacquo si consiglia di procedere allo styling e di fissarlo con un gel o una schiuma per capelli ricci. Sia la schiuma che il gel vanno applicati a testa in giù.

I capelli ricci vanno asciugati con un diffusore, ma si raccomanda di non poggiare mai direttamente l’asciugacapelli sui capelli, onde evitare di incresparli.

Capelli ricci in inverno: migliore maschera per capelli

Esistono tipologie diverse di maschere per i capelli ricci, alcune con uno scopo ristrutturante, altre con uno scopo riparativo, altre ancora con uno scopo nutritivo. I capelli, e in modo particolare i capelli ricci, infatti, possono andare incontro a problemi diversi, a causa di fattori diversi, per cui richiedono trattamenti mirati, a maggior ragione durante l’inverno quando, a causa delle temperature rigide, questi problemi possono peggiorare.

A volte, capire quale tipologia di maschera per capelli sia quella che meglio si adatta alle nostre esigenze può essere veramente molto difficile, soprattutto se i capelli hanno bisogno di più trattamenti contemporaneamente.

