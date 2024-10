Lo stress, infatti, ha un impatto importante anche sulla salute della tua chioma, danneggiandola e rendendola priva di vitalità.

Vediamo, quindi, come questa condizione nuoce ai capelli e come l’uso di specifici prodotti per capelli danneggiati o l’adozione di alcuni accorgimenti può aiutarti a ripristinare la loro naturale bellezza.

L’effetto dello stress sui capelli

Lo stress è un nemico subdolo per i capelli. Quando ci sentiamo sotto pressione è naturale che si attivi una sorta di risposta fisiologica che coinvolge il cortisolo, l’ormone dello stress. Un aumento prolungato di quest’ultimo può sfociare in due problemi principali:

il telogen effluvium , uno stato transitorio dovuto a periodi di stress emotivo o fisico, che causa un aumento della caduta;

, uno stato transitorio dovuto a periodi di stress emotivo o fisico, che causa un aumento della caduta; l’alopecia areata, una forma di perdita dei capelli causata dal sistema immunitario, che può essere attivata o aggravata dal sovraffaticamento.

In ogni caso, non è necessario arrivare alla caduta prima di intervenire. Lo stress può anche semplicemente alterare la salute generale dei capelli, rendendoli secchi, sfibrati, opachi e inclini a spezzarsi, così come irritare il cuoio capelluto, causando forfora e prurito.

Come i prodotti per capelli danneggiati aiutano a ripristinare la salute della chioma

La prima mossa per cercare di rinvigorire la tua chioma è scegliere specifici prodotti per capelli danneggiati.

Tra i prodotti più efficaci? Ci sono sicuramente shampoo e balsami idratanti, ricchi di ingredienti nutrienti che migliorano l’elasticità dei capelli e ne riducono la possibilità di rottura.

In certe situazioni sarebbero da valutare anche trattamenti riparatori a base di cheratina, che possono aiutare a ripristinare la struttura dei capelli danneggiati. Infatti, la cheratina è la principale proteina di cui sono composti i capelli e i trattamenti a base di questo ingrediente non possono che aumentarne la resistenza. Al contrario, se la tua chioma è già stressata e fragile, siliconi e solfati sono due macro tipologie di ingredienti che dovresti evitare.

Infine, oltre all’uso di prodotti specifici, non dimenticare che la salute dei capelli parte anche da dentro. Cerca quindi di adottare una dieta sana e ricca di vitamine essenziali, fondamentali per mantenere capelli forti e lucenti. E considera, se necessario, anche l’uso di integratori alimentari specifici, che contengono nutrienti utili per contrastare gli effetti dello stress e favorire la rigenerazione dei capelli danneggiati.

Risolvere il problema alla radice: alcuni consigli per ridurre lo stress nella tua vita

Usare prodotti ad azione specifica è sicuramente importante, ma è altrettanto essenziale cercare di cambiare le tue abitudini e ridurre lo stress nel quotidiano. Se stai vivendo un periodo particolarmente intenso, prova a includere nella tua routine pratiche come la meditazione e lo yoga o semplicemente concediti più tempo all’aria aperta.

Per riparare i capelli danneggiati dallo stress, servono pazienza, prodotti adeguati e uno stile di vita sano: poniti piccoli obiettivi con costanza e vedrai che i risultati non tarderanno ad arrivare.