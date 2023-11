Il social più usato del momento Tik Tok non smette di lanciare tendenze, dal beauty al make up. L’ultimo trend riguarda i capelli ricci e l’asciugatura. Ecco come asciugarli con lo scolapasta, il trucco è diventato virale.

Capelli ricci, come asciugarli con lo scolapasta: il trucco è virale

Tra i trend di bellezza del momento c’è uno che riguarda i capelli ricci e l’asciugatura, come? Con lo scolapasta. Ebbene sì, proprio lo strumento usato per cucinare e per scolare la pasta si può usare come metodo per asciugare i capelli ricci. Chi ha la chioma riccia lo sa, contrastare la formazione di crespo e dare la massima definizione ai boccoli, non è cosa facile. Imprescindibile è il diffusore, accessorio strategico che permette di emettere l’aria con una pressione nettamente inferiore rispetto a un normale beccuccio, e quindi di tutelare la forma del riccio.

A testa in giù e con il phon nell’altra mano, per realizzare la piega basta tenere l’asciugacapelli a qualche centimetro dal colapasta e in posizione verticale, preferibilmente impostandolo su media velocità e temperatura così da proteggere la chioma da eccessivo calore e umidità. Stando ai video virali il colapasta assicura davvero un risultato perfetto tanto su capelli ricci che molto ricci che richiedono ancora più attenzione e cura.

A provare questo metodo virale sui social è stata tra le prime in Italia l’influencer beauty Martina Luchena che ha registrato per i suoi follower un video mentre asciuga i capelli ricci con uno scolapasta! Da tempo gira questo strano metodo sui social, tuttavia nessuno si era effettivamente preso la briga di testarlo e recensirlo. Martina, dunque, ha preso l’iniziativa.

Come ha fatto? L’influencer torinese ha usato uno scolapasta in metallo al posto del diffusore. Ha inserito la chioma nella parte anteriore e utilizzato il phon dall’esterno e sono apparsi dei meravigliosi ricci definiti.

L’unica pecca del metodo dello scolapasta è sicuramente la scomodità: soprattutto se è uno scolapasta troppo grande, può incidere anche sull’effetto finale, altroché crespo.

Trend virale: come asciugare i capelli ricci con uno scolapasta

Abbiamo visto che gira negli ultimi tempi un trend ormai virale su Tik Tok e anche YouTube che prevede l’asciugatura dei capelli ricci semplicemente con lo scolapasta da cucina, e non con il solito diffusore da aggiungere al phone. Come si usa questo strumento sui capelli? Come si vede dai tantissimi video su Tik Tok, utilizzarlo è molto semplice.

Una volta lavati i capelli basta mettersi a testa in giù e, con uno scolapasta, raccogliere tutta la chioma bagnata. Posizionare il phon sotto e asciugare i capelli completamente. Una volta asciutti, ritornare a testa in sù e il risultato di ricci morbidi e voluminosi è assicurato. Questo metodo può essere utilizzato su tutti i tipi di capelli, da quelli corti a quelli più lunghi. Prima di procedere con l’asciugatura, basterà applicare sulla chioma un po’ di spuma e poi procedere con il colapasta.

Il trend 2023 ha fatto il giro del web, diventando virale in poco tempo non solo in Italia ma anche nel resto dell’Europa e del mondo. Attenzione però al calore. Il colapasta, infatti, andrebbe tenuto ad una distanza di qualche centimetro dai capelli per evitare di bruciarli, in quanto il materiale metallico potrebbe scaldarsi troppo e danneggiare la chioma.