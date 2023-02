Siete alla ricerca dei migliori trend in campo fitness da seguire? In vostro soccorso trovate online tante e diverse liste degli allenamenti più gettonati del 2023. Vediamo quali sono gli esercizi inseriti nella top 10 fitness trends 2023.

Top 10 fitness trends 2023: quali sono

Il mondo del fitness nel 2023 oscillerà tra l’online e quello dal vivo, poiché sceglieremo routine di esercizi che sono sia tecnologicamente avanzate sia ci riportano all’aperto. Avremo anche voglia di divertirci nei nostri allenamenti, sotto forma di lezioni di movimento libero e esercizi di ritorno al passato. Vediamo la top 10 fitness trend del 2023.

1. Benessere metaverso

2. Esercizi di biofilia

3. Allenamento con i pesi delle donne

4.

Movimento Libero

5. Esercizi di Kegel

6. Fitness all’estero

7. Movimento primordiale

8. Allenamenti nostalgici

9. Allenamento ad intervalli ad alta intensità (HIIT)

10. Esercizi per la perdita di peso

Benessere metaverso

Il mondo del fitness è oggi più digitale che mai. La tecnologia del benessere sarà di gran moda nel 2023, e fa il suo debutto nel metaverso. Dalla realtà virtuale e realtà aumentata alla realtà unita e al tatto, il futuro metaverso del benessere creerà vaste opportunità per ogni settore dell’economia globale del benessere da 4,4 trilioni di dollari.

Esercizi di biofilia

Soprattutto dopo la pandemia, gli esercizi di biofilia, incentrati sulla connessione al mondo naturale sia fisicamente che emotivamente, sono diventati popolari nel corso del 2022. Nel 2023, infatti, gli esercizi a contatto con la natura esploderanno. Come sappiamo, l’esposizione al mondo naturale all’aperto offre una serie di benefici per la salute e il benessere, tra cui miglioramento dell’umore, produttività, aumento delle funzioni cognitive e miglioramento del pensiero creativo.

E, diminuisce lo stress.

Allenamento con i pesi delle donne

Nel corso degli anni, l’allenamento con i pesi è diventato molto più ampiamente accettato come parte di tutti i regimi di allenamento dei frequentatori di palestra. Sempre più donne stanno abbracciando l’allenamento della forza invece del solo cardio per i benefici sulla mente e sul corpo.

Libera circolazione

Una delle tendenze di fitness più interessanti che si nasconde su Internet è il movimento libero, che consiste nel riconnettersi con il nostro corpo e trovare divertimento nel movimento. Ti permette di connetterti con come ti senti a livello energetico e a livello somatico, o corporeo, piuttosto che vivere nella testa, che è ciò che facciamo in molte altre forme di movimento, incluso lo yoga.

Esercizi di Kegel

Nel 2023 svilupperemo anche i muscoli nei punti che meno ci aspettiamo, in particolare il nostro pavimento pelvico. Cue Kegels, un semplice esercizio di serraggio e rilascio che aiuta a rafforzare i muscoli del pavimento pelvico.

Per soli 10 minuti al giorno, gli esercizi di Kegel possono fornire risultati misurabili in sole 6-8 settimane e aiutano a rafforzare il pavimento pelvico, recuperare la tensione vaginale, migliorare il controllo della vescica e migliorare le sensazioni durante l’intimità.

Fitness all’estero

Con più paesi ora aperti ai visitatori stranieri in seguito all’allentamento delle regole Covid, il 2023 sarà un anno di viaggio per molti.

Movimento primordiale

Da non confondere con il movimento libero, l’esercizio di movimento primordiale è una raccolta di movimenti che fanno lavorare il tuo corpo su piani diversi. Questi sono movimenti che i nostri corpi sono naturalmente progettati per eseguire e sono fondamentalmente un modo per scrollarsi di dosso la sedentarietà dopo essere stati seduti alla nostra scrivania tutto il giorno.

Allenamenti nostalgici

Che tu sia un fan di Stranger Things di Netflix o che tu abbia una passione per l’abbigliamento vintage, non puoi negare che la nostalgia è una delle principali tendenze di oggi e si sta facendo strada nella sfera del fitness.

L’aerobica step, che ha preso d’assalto gli anni ’80 e ’90, sia in studio che a casa, è tornata per gli amanti del cardio motivati ​​dalla musica.

Allenamento ad intervalli ad alta intensità (HIIT)

Questi programmi di allenamento prevedono ripetute sessioni di esercizio ad alta intensità (>80% della frequenza cardiaca massima), combinate a periodi di riposo. L’allenamento a intervalli ad alta intensità può essere applicato a diverse attività di esercizio.

Esercizi per la perdita di peso

Questo trend incorpora l’abbinamento dell’attività fisica con diete. Probabilmente a causa alla quarantena imposta durante il Covid e del conseguente aumento di peso percepito (o reale), l’esercizio fisico finalizzato alla perdita di peso è tornato in auge nel 2023.