Sono sempre più persone al mondo afflitte da problemi di circolazione, vene e capillari fragili. A soffrirne maggiormente sono le persone di età avanzata e le donne in gravidanza. Vediamo insieme 5 integratori naturali per vene e capillari.

5 Integratori naturali per curare vene e capillari fragili

I capillari sono vasi sanguigni che assieme alle vene formano il microcircolo. A differenza delle vene, sono più piccoli con pareti molto sottili.

A causa di abitudini di vita scorrette, condizioni genetiche, ambientali o sbalzi ormonali, si può soffrire di un’acuta fragilità capillare, che porta alla rottura dei vasi.

Come prevenzione, l’impiego di flavonoidi e sostanze nutraceutiche funzionali alla salute del microcircolo, contenuti in molti integratori, costituisce un’azione cruciale nel preservare la salute dei vasi sanguigni.

Ecco 5 integratori per capillari e vene fragili.

Integratore di Centella Asiatica. Contiene principi attivi che agiscono irrobustendo e proteggendo le pareti vasali, comprese quelle capillari e del microcircolo. È dunque utile per contrastare vene varicose, insufficienza venosa ed inestetismi della cellulite. Si consiglia di assumere da 3 a 5 compresse al giorno.

La Diosmina supporta il microcircolo, il drenaggio linfatico ed il tono e l’elasticità venosa. Si tratta di un integratore indicato per favorire il benessere del microcircolo e dei capillari, contrastando la sensazione di pesantezza alle gambe.

La diosmina è una molecola di origine vegetale presente soprattutto negli agrumi. Favorisce la regolazione del rapporto fibrinolisi/fibrinosintesi, creando un film di fibrina endoteliale che riduce la permeabilità e l’edema e che, allo stesso tempo, aumenta il tono venoso.

Mirtillo Bacche è un integratore naturale in capsule che migliora la circolazione, rinforza i capillari ed è indicato per benessere delle gambe. Il Mirtillo può risultare utile per il trofismo del microcircolo, favorendo la permeabilità e l’elasticità capillare e per dare sollievo alle gambe pesanti.

Le bacche del Mirtillo contengono antocianosidi, tannini e Vitamina A.

Un integratore naturale alla Vite Rossa. Contiene estratti secchi titolati di Vite rossa, Amamelide, Centella e Rusco, che favoriscono la funzionalità del microcircolo e della circolazione venosa, alleviando la sensazione di pesantezza alle gambe. Contribuisce alla normale produzione di collagene per la fisiologica funzione dei vasi sanguigni.

Movius integratore alimentare a base di Castagno, Noce, Rosmarino, Sorbo, Vite Rossa, Clorofilla che regola la funzionalità del microcircolo e dell’apparato cardiovascolare. Utile in caso di cellulite, edemi, emorroidi, flebopatie, fragilità dei capillari, insufficienza venosa, mesenchimopatie, varici.

A cosa servono gli integratori naturali per vene e capillari

Gli integratori naturali per vene e capillari fragili servono per:

Migliorare il microcircolo

Contrastare la dilatazione dei piccoli vasi e la loro rottura

Prevengono la fragilità capillare, quindi la comparsa di chiazze rosse

Trattano fragilità vascolare, sindrome pre varicosa e flebiti

Rafforzano la tenuta delle pareti dei vasi

Alleviano sintomi come pesantezza e gonfiore alle gambe

Contrastano le infiammazioni

I problemi a carico del microcircolo sono molto comuni soprattutto in soggetti di età avanzata e nelle donne in gravidanza e menopausa, che spesso accusano fragilità e rottura capillare, che possono conseguire nella dilatazione delle vene, vene varicose, crampi, indolenzimento e gonfiore alle gambe. Assumere integratori può essere molto utile a migliorare e attenuare sintomi e inestetismi.