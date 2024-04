Sapete cos’è la ceretta araba? Ecco in cosa consiste questa forma di depilazione naturale senza l’uso di prodotti chimici. Vediamo come si fa.

Ceretta araba: cos’è e come si fa

La ceretta araba è un metodo di depilazione naturale senza prodotti chimici che ha origine secoli fa e che ancora oggi viene usata spesso ma non tanto in Occidente quanto nel Medio Oriente e in alcuni Paesi del Nord Africa. Ma di cosa si tratta, per chi ancora non la conoscesse?

La ceretta araba viene anche detta Oro di Cleopatra, ceretta orientale o ceretta al caramello, e si narra che venisse usata persino dalla regina d’Egitto Cleopatra e di sicuro veniva usata già nell’Antico Egitto. La ricetta iniziale della ceretta araba prevedeva l’uso del miele, in seguito sostituito dallo zucchero e da limone. Non prevede, invece, l’uso di strisce di stoffa o altri supporti per strappare i peli come accade generalmente in altre tipologie di depilazione per dire addio ai peli.

Ma perché preferire la ceretta araba a quella classica? In primis tra i benefici della ceretta araba fatta in casa c’è quello che è praticamente indolore, non provoca irritazioni, salvaguarda la salute di capillari e pori ed è particolarmente indicata per le zone del corpo maggiormente sensibili come l’inguine o l’interno delle ascelle. Il composto della ceretta araba basata solo su miele, zucchero e limone, si ottiene mescolando i tre ingredienti e lasciandoli sciogliere e bagnomaria. Una volta ottenuto l’impasto, si può stendere sulla pelle come una normale ceretta.

L’uso di ingredienti naturali fa sì che questa ceretta non irriti la pelle e lo strappo risulterà più dolce, evitando di danneggiare i capillari. Per questo la ceretta araba è indicata anche per chi ha la pelle delicata e soffre di vene varicose. Dunque la pasta di zucchero creata si incolla ai peli come la cera, ma al tempo stesso indurisce durante il processo, formando una striscia solida da afferrare e rimuovere direttamente con le dita.

Cos’è la ceretta araba: come si fa e i benefici

La ceretta araba è un’abile e conveniente alternativa alla classica ceretta con le strisce depilatorie perché non solo ha benefici maggiori ma può essere facile da fare anche a casa. Basterà infatti unire tre ingredienti, miele, zucchero e limone e creare un composto naturale al 100% da stendere sulla zona da trattare e poi proseguire alla depilazione.

La ceretta araba, amatissima in antichità e anche nell’antico Egitto, è reperibile in vari negozi di cosmesi, ed è un’alternativa assai più economica rispetto alle classiche sedute di epilazione offerte dai centri estetici. Si tratta di una pratica antica, infatti, ideale per le amanti degli ingredienti naturali. La sua preparazione domestica però può rivelarsi un processo laborioso, che spesso si traduce in una cucina disordinata e appiccicosa per questo molto meglio affidarsi a centri estetici e professionisti del settore. Come si usa?

Nella preparazione della ceretta araba, la temperatura ha un’importanza fondamentale. Per evitare scottature, è bene assicurarsi che la cera non sia eccessivamente calda. Al tempo stesso, non deve essere nemmeno troppo fredda, altrimenti non riuscirebbe a estirpare i peli correttamente.

Basta seguire attentamente le indicazioni riportate sulla confezione ed evitare di riscaldare la cera più a lungo di quanto suggerito. Una volta calda, si stende la pasta di zucchero sulla pelle per mezzo di una spatola, quindi la si rimuove in senso opposto alla direzione naturale di ricrescita. La ceretta araba, come le altre modalità di ceretta, può sradicare anche i peli più corti, con una lunghezza minima di 2 mm.

Poiché vengono estirpati direttamente alla radice, questi sono inoltre meno soggetti a spezzarsi durante la depilazione. Dal momento che verrà riprodotto da zero all’interno del follicolo, il pelo ricrescerà morbido e senza estremità pungenti o spigolose, a differenza di quanto avviene per la rasatura.

Tra i maggiori vantaggi della cera araba:

Utilizza ingredienti naturali ed economici: zucchero, acqua, limone ed eventualmente miele

È adatta anche alle pelli sensibili perché si attacca meno alla pelle

I residui sono facilmente lavabili con l’acqua

Esfolia la pelle mentre rimuove i peli.