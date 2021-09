La salute del nostro cuore a partire dai cibi che mangiamo: i consigli

Molte delle patologie cardiovascolari sono spesso causate da uno stile di vita che si accompagna ad una alimentazione poco sana, fatta di cibi che infieriscono tanto contro la salute del nostro cuore. Dunque, la prima cosa che possiamo fare per ridurre i rischi è seguire una dieta variegata, ricca di alimenti nutrienti.

Vediamo quali sono.

Salute del cuore: stile di vita e cibi migliori

Le malattie legate al cuore, purtroppo, sono molto comuni e sono provocate da fattori di diversa natura. A metterci il suo zampino ci sono infatti, molto spesso, la genetica, il sesso, l’età. Ma ad avere un ruolo molto consistente per lo sviluppo di patologie come infarti, ictus o altri tipi di insufficienze, è il nostro stile di vita.

Fumare su tutte, bere molto alcol, non prestarsi all’attività motoria e concedersi un po’ troppo spesso fast food e cibi ricchi di colesterolo che rallentano il flusso della circolazione, sono le maggiori cause di rischio cui ci auto esponiamo.

I cibi che mangiamo, in particolare, possono essere nocivi in maniera significativa per la salute del nostro cuore. Ecco perché dovremmo sempre cercare di seguire una dieta sana e preferire alcuni cibi piuttosto che altri, per la quantità di nutrienti benefici che contengono.

Ma quali sono, nello specifico, questi cibi? Vediamoli tutti.

I cibi consigliati per la salute del cuore

Prima di passare in rassegna i cibi che dovremmo mettere sempre in tavola per non rinunciare alla salute del nostro cuore, vediamo velocemente quelli che dovremmo evitare. Anzitutto, i grassi di origine animale – insaccati in testa. Da ridurre molto è anche il sale, che ci crea problemi non indifferenti anche a discapito dei reni.

E poi, ovviamente, tutte le bevande alcoliche, gassate e ricche di zuccheri aggiunti.

Se i cibi appena elencati sono quelli colpevoli dell’ostruzione delle nostre arterie, quelli che seguono sono i migliori amici del nostro cuore. Come possiamo immaginare, parliamo di verdure, verdure e ancora verdure – specialmente spinaci, radicchio, zucchine. A queste segue la frutta fresca di stagione e la frutta secca. Ancora, se non vogliamo rinunciare alla carne, preferiamo quella bianca: ma, in generale, favoriamo sulle nostre tavole piatti di pesce, soprattutto azzurro (ricco di omega 3).

Ma con cosa accompagnamo tutti questi cibi buonissimi? Con i cereali! In particolare, sono tanto consigliati quelli integrali e i legumi.

E, dulcis in fundo, la migliore sorpresa: uno dei cibi più salutari per il nostro cuore è quello che preferiremo: il cioccolato fondente.

Salute del cuore: cibi e consigli

Abbiamo visto quali sono i cibi che non dovrebbero mai mancare sulla nostra tavola se vogliamo che il nostro cuore rimanga sempre in salute. Tuttavia, come anticipato, non dobbiamo mai dimenticare che il nostro benessere dipende da come svolgiamo la nostra vita. Fare attività fisica, stare all’aria aperta e anche in buona compagnia, sono tutte cose che fanno la differenza. Qualche sgarro sarà perdonato, ma non facciamoci del male!