Cimice asiatica in casa: come rimediare senza veleni

In casa continuano a essere presenti insetti che, per quanto piccoli, sono alquanto fastidiosi e noiosi. Si tratta della cimice asiatica che si fa sentire per il suo continuo sbatacchiare da un angolo all’altro e che si allontana con rimedi naturali evitando così l’uso di veleni che sono dannosi e non indicati per l’ambiente e gli esseri umani.

Cimice asiatica in casa

Un insetto piccolo e maleodorante che è presente nelle abitazioni, non solo durante il periodo autunnale invernale, ma si possono trovare alcuni esemplari di cimice asiatica anche nel mese di marzo, in primavera. In casa tende a entrare per sopperire alle temperature non ancora calde e per cercare cibo.

In casa è possibile trovare questa specie un po’ ovunque: tra le pieghe delle tende da dove entra dalle finestre o porte lasciate aperte sino ai terrazzi o agli angoli delle stanze. Un parassita originario della Cina, da qui il nome, di colore grigio, a differenza della comune cimice che è di colore verde.

Non ha particolari antagonisti in natura, ma tende a riprodursi liberamente e soprattutto velocemente. Un insetto che rischia di essere un danno per le coltivazioni e i frutteti di casa. Non è da definirsi e ritenersi pericolosa, ma sicuramente può infastidire ed essere alquanto invadente, oltre a emanare cattivo odore soprattutto se schiacciate.

Man mano che le temperature scendono, soprattutto nel periodo autunnale, tendono a rifugiarsi in luoghi caldi ed ecco perché le case sono i luoghi preferiti dove sostare e deporre le uova della cimice asiatica.

Cimice asiatica in casa: consigli

Un insetto che non invade soltanto il giardino, ma anche le abitazioni dove la cimice asiatica ama rifugiarsi quando le temperature cominciano a scendere. In casa sono diverse le soluzioni e consigli che possono essere utili per evitare una invasione di questo insetto e riuscire così a tenerle alla larga. Prima di tutto, è importante attuare una prevenzione.

Prevenire è un passaggio importante per fare in modo che non entrino in casa. Sigillare le finestre, il punto di ingresso preferito, con delle guarnizioni e dei paraspifferi, è il modo migliore per cercare di impedire l’entrata in casa. Durante il periodo autunnale si consiglia di applicare le zanzariere su porte e finestre per scongiurare il loro ingresso.

Le zanzariere sono una ottima soluzione per allontanare la cimice asiatica, ma anche altri insetti che possono entrare e insinuarsi in casa. Le guarnizioni sotto porta permettono di ostruire il passaggio in modo che non si insinuino in casa. Inoltre, risultano essere facili da montare tenendo la casa, non solo pulita, ma anche calda.

Ci sono poi rimedi naturali come piantare vasi o vasetti di erbe aromatiche come timo, basilico e rosmarino, insieme anche a fiori di lavanda che è alquanto inviso a questi insetti. Il loro odore molto forte le tiene lontano naturalmente.

Cimice asiatica in casa: come rimediare

Per ovviare al problema della cimice asiatica, è bene affidarsi a metodi semplici e duraturi. Molti utenti pensano che i veleni possano essere la giusta soluzione, ma non è così dal momento che sono dannosi. Per questo, la soluzione migliore è data dall’uso di un dispositivo come Ecopest Home, che grazie alla sua doppia tecnologia, permette di scacciarle.

Un repellente anti-insetto che si basa sulla tecnologia a interferenza magnetica e ultrasuoni che questi insetti captano tenendosi lontano da casa. Permette di garantire un ambiente accogliente e ospitale al riparo da questi parassiti. Un rimedio che è salutare sia per gli esseri umani che animali domestici perché sicuro ed efficace.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Fornisce una protezione massima di h24 per sette giorni su sette agendo su un raggio d’azione di circa 250 metri quadrati. Ecopest Home è poi ecologico dal momento che non usa batterie che possano inquinare l’ambiente. Infatti bisogna soltanto collegarlo alla presa elettrica. Silenzioso e inodore, quindi assolutamente privo di effetti collaterali.

Ha dimensioni compatte e leggere, quindi indicato anche per un viaggio. Permette di ripararsi, non solo dalla cimice asiatica, ma anche da altri insetti come le mosche, le vespe, le scutigere, ma anche i roditori.

Un dispositivo come Ecopest Home non si ordina nei negozi o e-commerce, ma soltanto qui sul sito ufficiale del prodotto dove è sufficiente inserire i dati nel modulo per attivare la promozione di due confezioni a 49,90€ invece di 98. Il pagamento è ammissibile con Paypal, carta di credito e contanti al corriere direttamente alla consegna.