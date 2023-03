Cimici in casa in primavera: come allontanarle senza pesticidi

Le cimici in casa in primavera sono un problema molto comune, da affrontare tempestivamente e con le migliori risorse a nostra disposizione. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come farlo in modo corretto.

Cimici in casa in primavera

Esistono specie diverse di cimici, alcune possono rappresentare un pericolo per la nostra salute, altre sono assolutamente innocue. Queste ultime sono, solitamente, quelle che più spesso decidono di coabitare con noi. Tendenzialmente, si possono trovare in ogni stagione dell’anno. Durante l’inverno, ad esempio, amano stare all’aperto, ma non ciò non vuol dire che possono entrare in casa nostra, alla ricerca di un riparo.

Sebbene le cimici in casa in primavera non mangiucchiano i nostri vestiti e non si nutrono con il nostro cibo, hanno un problema: puzzano. Se minacciati o schiacciati accidentalmente, questi insetti emanano un cattivo odore che, allo stesso tempo, è anche una loro forma di difesa.

Le cimici che più comunemente si trovano in casa in primavera si nutrono di linfa vegetale. E’ sufficiente che sulla nostra tavola ci sia un un bel cesto pieno di frutta che, immediatamente, questo diventa un invito alle cimici ad entrare.

Esistono diverse soluzioni grazie alle quali allontanare le cimici dalle nostre case in primavera. Ad esempio, pulire regolarmente e mantenere pulita la nostra casa può aiutare, ma non basta e, la maggior parte delle volte, è necessario fare affidamento su un supporto extra ed efficace come Ecopest, del quale vi parliamo in modo più approfondito nel paragrafo che segue.

Cimici in casa in primavera: miglior rimedio naturale

Sebbene le cimici che comunemente si trovano in casa nostra in primavera sono innocue per la nostra salute e quella delle persone che vivono con noi, allontanarle in modo definitivo è fondamentale per vivere in un ambiente protetto e pulito. Se, però, ritenete che i pesticidi chimici siano l’unica soluzione a vostra disposizione, allora, vi sbagliate di grosso perché, al giorno d’oggi, possiamo contare su una serie di soluzioni versatili, ideali per allontanare più insetti contemporaneamente, a basso impatto ambientale ed economico e naturali, ovvero, in grado di agire senza creare danni sulla salute, come accade, invece, con l’utilizzo dei pesticidi, specie se utilizzati al lungo nel tempo.

Ecopest è la prima soluzione naturale sulla quale fare affidamento non solo per allontanare le cimici in casa in primavera, ma anche per impedire loro l’acceso, dato che funge sia da rimedio curativo che da rimedio preventivo.

Progettato per agire lungo un raggio d’azione pari a 250 mq, Ecopest è un dispositivo elettronico di ultima generazione che emana radiazioni di bassa frequenza ad interferenza magnetica, che disturbano gli ambienti in cui le cimici sono raccolte, in modo da allontanarle immediatamente ed una volta per tutte.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di tenere Ecopest in funzione per 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quando la batteria è scarica, sarà sufficiente ricaricarla attraverso la comune presa USB, in dotazione nella confezione.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un dispositivo elettronico esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, che è raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Ecopest è in promozione, fino ad esaurimento scorte, a 49,99 € per due dispositivi elettronici. Infine, per quanto riguarda il pagamento, è possibile optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.