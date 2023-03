Cimice asiatica in casa: cosa fare e il repellente migliore

In casa o nell’orto è possibile avere le coltivazioni e piante danneggiate a causa di alcuni insetti che possono essere alquanto problematici. Un insetto come la cimice asiatica sicuramente non fa bene alle piante e averla in casa può essere difficile da tollerare. Vediamo cosa fare per cacciarla e il metodo migliore.

Cimice asiatica

In questi ultimi anni, la cimice asiatica che si distingue da quella verde per il colore marrone o grigio sta diventando sempre più presente nelle case al punto da risultare fastidiosa sia per gli esseri umani che per le coltivazioni, in generale. nel 2019 sono stati diversi infatti i danni ad alcuni frutteti come pesche, mele, ecc. a causa di questo insetto.

L’autunno, poi a causa delle basse temperature e del fatto che cominci a far freddo, ecco che questo parassita trova un nuovo rifugio entrando in casa dove rimane fino alla primavera nel momento in cui il clima è più mite e soleggiato. In casa è possibile trovarle un po’ ovunque: vicino ai mobili, alle finestre o anche sui cornicioni dei davanzali.

In casa è poi facilissimo riconoscere questo insetto dal momento che si caratterizza per un corpo a forma di scudo di colore grigio o marrone. Bisogna perlustrare ogni angolo dell’abitazione dal momento che sono molto abili a mimetizzarsi e nascondersi in qualsiasi anfratto e luogo. Dagli angoli della casa sino a dietro a mobili e apparecchi sono alcuni dei luoghi dove si trovano meglio.

Si possono poi trovare nelle crepe o fessure, ma anche negli angoli dei muri o delle prese elettriche. si può anche ascoltare il loro ronzio in modo da capire come si muovono. Non è un insetto pericoloso, anzi, ma bisogna sicuramente evitare la loro presenza in casa e quindi agire in modo tempestivo.

Cimice asiatica: cosa fare

Non punge e non è pericolosa né per gli esseri umani, ma neanche per gli animali domestici, in generale. Comunque, la cimice asiatica emette dei feromoni che costituiscono una sorta di richiamo per le altre specie per cui ecco che giungono in massa in casa creando una vera e propria invasione di questi insetti nell’abitazione.

Prima di tutto, ci sono delle cose e degli accorgimenti che sarebbe meglio evitare. No all’uso di insetticidi che non solo rischiano di essere particolarmente dannosi e nocivi, ma non sempre sono efficaci. Sono sostanze chimiche che possono costituire fonte di pericolo per l’ambiente, quindi è meglio evitare questo uso.

Ha un olfatto particolarmente sensibile per cui ci sono diversi rimedi e soluzioni a base naturale che aiutano a tenere lontano da casa la cimice asiatica. Alcuni esperti affermano che mettere dei mazzetti di menta o di lavanda nei pressi delle finestre o delle porte aiuta a scacciarle dal momento che non amano questi odori molto forti.

Ci sono poi alcune erbe aromatiche come timo e rosmarino che proteggono dall’invasione di questi insetti sia in casa che nel giardino od orto. Si possono creare anche dei repellenti naturali a base di acqua distillata, aceto bianco e oli essenziali da spruzzare nelle zone dove si annidano per tenerle lontane.

Cimice asiatica: rimedio naturale

Per arginare l’invasione della cimice asiatica in casa, bisogna affidarsi ai rimedi naturali che hanno la loro efficacia, oltre al fatto che non sono invasivi o dannosi. Per questo, al soluzione migliore è rappresentata da un prodotto come Ecopest Home, considerato il repellente migliore in commercio per i suoi benefici.

Si distingue da altri modelli in commercio poiché è un dispositivo tecnlogico che funziona tramite interferenza magnetica e ultrasuoni. Sono proprio questi ultimi a far sì che questi insetti si allontanino da casa evitando così di avvicinarsi. Una soluzione pratica, comoda ed efficiente, oltre a un investimento economico.

Bisogna soltanto collegarlo alla presa di corrente affinché si possano allontanare da casa, non solo insetti come la cimice asiatica, ma anche le vespe, le api, le formiche e i roditori. Copre una area alquanto vasta di circa 250 metri quadrati e garantisce il massimo della protezione per tutta la settimana h24.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Una soluzione che è inodore, ecologica, quindi non causa danni all’ambiente, silenziosa evitando così di disturbare. Rende poi la casa accogliente e tranquilla libera da qualsiasi parassita. Un prodotto che è una alternativa ai pesticidi che sono dannosi. Un dispositivo come Ecopest Home è sicuro anche per gli animali domestici, non solo per gli esseri umani.

Per ordinarlo il consumatore deve soltanto collegarsi al sito ufficiale del prodotto, poiché originale ed esclusivo, quindi non acquistabile nei negozi o Internet, inserire i dati nel modulo per poi attendere la chiamata dell’operatore che conferma ed evade l’ordine. In questo modo si usufruisce della promozione di due confezioni al costo di 49,90€ invece di 98. Il pagamento è a scelta del consumatore tra Paypal, carta di credito e contanti al corriere.