Ci sono insetti che possono rappresentare un problema per le coltivazioni e i frutteti poiché li danneggiano. Una specie del genere è la cimice rossa e nera che distrugge i cavoli causando danni importanti e notevoli. Scopriamo insieme come poterla individuare e come fare a combatterla in modo naturale.

Cimice rossa e nera sui cavoli

I cavoli sono delle piante presenti negli orti e bisogna salvaguardarli dal momento che gli insetti come la cimice rossa e nera possono danneggiarli arrivando così a devastarli. La cimice rossa e nera, facilmente riconoscibile proprio per questi colori, si deposita sui cavoli ed è diversa dalle altre specie come l’asiatica o la verde presenti in natura.

Nelle coltivazioni delle piante e degli ortaggi in primavera questa specie risulta essere particolarmente riconoscibile e individuabile. Tutte queste specie si possono trovare in una sola pianta arrivando così a danneggiare considerando che lasciano delle tacche di colore giallo sulle foglie.

La cimice rossa e nera è poi presente fino a stagione inoltrata, solitamente fino all’autunno dove giunge sulle coltivazioni arrivando così a distruggerle. Considerando che i danni di questa specie possono essere alquanto notevoli è necessario agire nell’immediato per non rovinare la coltivazione dei cavoli che stanno crescendo.

A tal proposito, potrebbe essere utile preparare un decotto a base di aglio considerato un buon repellente per tenere alla larga questi insetti dai cavoli. L’uso di un repellente come Ecopest Home sicuramente contribuisce a ridurre la specie e fare in modo che non arrivi a danneggiare le coltivazioni.

Cimice rossa e nera sui cavoli: caratteristiche

Si tratta di un insetto appartenente alla famiglia degli Eurydema ventrale, la cimice rossa e nera si distingue dalle altre cimici in natura e presenti durante l’anno nelle case perché ha un colore diverso. Infatti è rossa e nera a differenza dell’altra specie che è verde, della cimice asiatica nera e di quella dei materassi scura.

I colori potrebbero farla assomigliare alla coccinella, ma in realtà si tratta di un altro insetto. Il corpo è di forma ovale come le altre cimici con due antenne sulla testa e le dimensioni di quasi un centimetro. Colpisce qualsiasi tipo di cavolo: da quello verde al cappuccio, ecc. Inizia ad agire sin dalla primavera con danni che possono essere alquanto preoccupanti.

La cimice rossa e nera punge le foglie dei cavoli ma anche di altri ortaggi quali la rapa succhiando la linfa lasciando poi delle macchie di colore giallo biancastro che possono causare il disseccamento della pianta. I mesi di fine estate, quindi tra agosto e settembre, risultano essere i più deleteri per i cavoli e le coltivazioni.

I decotti, ma anche le soluzioni a base di acqua e aglio, acqua e aceto od olio di Neem aiutano a combattere questa specie evitando che possa danneggiare i cavoli.

Cimice rossa e nera: repellente

