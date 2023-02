Cimici dei letti: come eliminarle subito e senza veleni

Le cimici dei letti sono degli insetti che sanno nascondersi molto bene. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come individuarli ed allontanarli in modo rapido e senza l’utilizzo di pesticidi chimici.

Cimici dei letti

Le cimici dei letti sono insetti piccolissimi, di forma ovale e dal colore scuro, che si nutrono di sangue umano o animale. Dopo il pasto, tuttavia, le cimici dei letti si gonfiano e assumono un colore rossastro. Questi parassiti non volano, ma sanno come muoversi rapidamente sulle pareti, i soffitti e ogni altra superficie. Le cimici dei letti, in ogni caso, non sono facili da individuare. Quando entrano in casa nostra lo fanno di nascosto, magari attraverso un bagaglio e si nascondono nei vestiti, i materassi, le reti del letto e ogni altro posto impensabile per noi, ma adattissimo per loro.

Si ritiene che le cimici dei letti non siano un pericolo per la vita o la salute dell’uomo né che siano vettore di malattie tali da scatenare una nuova emergenza sanitaria. Tuttavia, la loro presenza in casa può preoccuparci, tanto più che questi parassiti agiscono di notte e ci aggrediscono proprio mentre noi dormiamo.

Cimici dei letti: le cause

Dicevamo che le cimici dei letti sono particolarmente attive di notte e che ci attaccano nel sonno. Inizialmente, il loro morso è asintomatico ma, in seguito, diventa un livido pruriginoso. Difficilmente si potrebbe capire di essere stati attaccati da una cimice dei letti e, molto probabilmente, si potrebbe scambiare il loro morso con il morso di una zanzara.

Non è facile individuare la presenza delle cimici dei letti in casa nostra e, sfortunatamente, le cause della presenza di questi insetti in casa non è specifica, nel senso che non è la cattiva pulizia ad attrarle, oppure, la frutta e la verdura, come nel caso delle cimici verdi o marroni, difficili da catturare, ma facili da individuare, molto più comuni e molto meno innocue delle cimici dei letti, però possiamo fare molto per evitare che le cimici dei letti entrino in casa nostra e per allontanarle, una volta che sono entrate.

Cimici dei letti come eliminarle

Non tutte le soluzioni studiate per allontanare le cimici dei letti da casa nostra funzionano nello stesso modo e non tutte le soluzioni presenti in commercio funzionano davvero. Alcune persone, poi, credono di poter eliminare il problema utilizzando dei pesticidi chimici che, in realtà, sono un danno per la salute dell’uomo, soprattutto se utilizzati a lungo nel tempo.

Ecopest è un dispositivo elettronico grazie al quale allontanare ed impedire alle cimici dei letti (e ad ogni altro insetto) di entrare in casa nostra. Progettato sulla base di una tecnologia avanzata, Ecopest agisce lungo un raggio d’azione pari a 250 mq, attraverso una serie di radiazioni di bassa frequenza ad interferenza magnetica, che disturbano l’ambiente in cui le cimici dei letti sono nascoste, generando, di fatto, un rumore che le costringerà ad allontanarsi.

Proprio per la sua tecnologia e benefici, è riconosciuto come il miglior dispositivo naturale contro le cimici dei letti ed altri insetti

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di tenere Ecopest in funzione per 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quando la batteria sarà scarica, è sufficiente ricaricarla attraverso una comune presa USB, in dotazione nella confezione.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un dispositivo elettronico esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, che è raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Ecopest è in promozione, fino ad esaurimento scorte, a 49,99 € per due dispositivi elettronici. Infine, per quanto riguarda il pagamento, è possibile optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.