Cimice rossa: come eliminarla da casa

La cimice rossa non è pericolosa per l’uomo o gli animali domestici, ma può diventare molesta e una vera e propria seccatura. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come tenerla lontana dalle abitazioni private.

Cimice rossa

La cimice rossa è una specie autoctona di insetto, di solito, non pericolosa per l’uomo o gli animali domestici. Solitamente, questi insetti così piccoli e molesti compaiono durante la primavera, prevalentemente in giardino o, comunque, all’aperto, a riposo sulle pietre o i tronchi degli alberi, per riscaldarsi al sole.

Stranamente, questa specie non ha nemici in natura. Gli uccelli, ad esempio, la lasciano in pace, un po’ per il colore, che indica proprio il voler essere lasciata in pace, un po’ per il sapore amaro. E pure, ciononostante, di tanto in tanto, può capitare di vedere in casa una o più cimici rosse che, ad un certo punto, diventano una seccatura della quale volersi sbarazzare il prima possibile.

Cimice rossa: consigli

Alcune soluzioni possono rivelarsi utili all’eliminazione delle cimici rosse che invadono le nostre case. La prima, è quella più ovvia, e consiste nell’uccidere tutte le cimici che capitano a tiro. Tuttavia, quando questa specie si sente in pericolo, emana un cattivo odore. Poiché, tra le altre cose, anche se molesto, ogni insetto presente in natura ha diritto di vivere, sicuramente, l’alternativa migliore è quella di impedire alle cimici rosse di entrare in casa.

Mantenere la casa pulita, in modo particolare bagno e cucina, eliminare anche il residuo più piccolo di cibo e sigillare le crepe e le fessure che si notato in casa, un po’ di qua e un po’ di là, è il modo migliore per tenere le cimici lontane dalle nostre abitazioni. A volte, tuttavia, questo non basta ed ecco perché abbiamo bisogno di Ecopest, una soluzione tecnologica di ultima generazione, della quale vi parleremo meglio nel paragrafo che segue.

Cimice rossa: miglior rimedio

Quando si è alle prese con una cimice rossa, la soluzione migliore non è mai quella di ricorrere all’utilizzo di un prodotto chimico, poiché, in questo modo, nel caso l’infestazione avvenga in giardino, si corre il rischio di sterminare altri insetti, che sono invece essenziali per la preservazione di piante e alberi.

Ecopest è la prima soluzione grazie alla quale eliminare da casa e dal giardino, le cimici rosse e ogni altro insetto molesto, in modo semplice e naturale, perché sviluppato sulla base di una tecnologia ad ultrasuoni, in grado di protrarsi fino ad un raggio d’azione pari a 250 mq, per tenere puliti e al sicuro sia la casa che il giardino o il garage.

E’ riconosciuto come il miglior rimedio naturale contro gli insetti grazie alla sua azione rapida ed estesa e per la sicurezza di utilizzo. Per chi volesse saperne di più, può tranquillamente cliccare qui o sulla seguente immagine

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un prodotto tecnologico esclusivo, sicuro per la salute dell’uomo e gli animali domestici, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati di acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente presso il vostro domicilio, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Ecopest è in promozione a 49,90 € anziché 98. Infine, per quanto riguarda il pagamento, è possibile optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna del pacco.