Cimici in casa: come allontanarle senza prodotti chimici

Le cimici in casa possono essere un vero e proprio problema, soprattutto se non lo si affronta con una certa tempestività. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come allontanare le cimici dalle nostre abitazioni, senza tuttavia ricorrere all’utilizzo di prodotti chimici, dannosi per la nostra salute.

Cimici in casa

Le cimici in casa possono essere un vero e proprio problema per la maggior parte delle persone e, addirittura, in alcune parti del mondo molto più che in altre. Sebbene la presenza di un solo insetto non possa avere lo stesso valore di una vera e propria infestazione, se il problema non viene affrontato tempestivamente, allora sì che l’infestazione potrà verificarsi realmente.

Esistono razze diverse di cimici e, se in casa, con noi, vivono anche animali a quattro zampe, la presenza di questi insetti, piccoli e fastidiosi, può diventare davvero un problema che, ad oggi, possiamo affrontare con l’utilizzo di prodotti naturali, che non recano alcun danno né a noi, né ai nostri amici a quattro zampe e né alle cimici stesse.

Cimici in casa: consigli

Le cimici amano le nostre case esattamente per lo stesso motivo per cui le amiamo anche noi: sono sicure, offrono un riparo dal freddo o dal caldo, sono il luogo ideale in cui trovare rifornimento, sono pulite e ci fanno sentire al riparo! Tuttavia, le cimici in casa possono diventare davvero moleste ed occorre sbarazzarsene prima di assistere a delle vere e proprie infestazioni.

Prima di ricorrere a soluzioni estreme, si può tentare di mettere in pratica alcuni consigli che, in alcuni casi, possono essere delle vere e proprie soluzioni, grazie alle quali impedire alle cimici di entrare nelle nostre case.

Pulite la vostra casa regolarmente, anche negli angoli più remoti. In modo particolare, mantenere puliti il bagno e la cucina, facendo bene attenzione di pulire fino all’ultima briciola o residuo di cibo.

Andate alla ricerca di crepe o buche sulle pareti, sulle porte e, persino, sulle finestre. Riparateli tempestivamente perché quelle possono essere per le cimici un segnale di benvenuto.

Nelle nostre abitazioni, le cimici non cercano solo cibo, ma anche acqua, perciò, eliminate ogni traccia di umido, assicurandovi che la lavatrice o la lavastoviglie funzionino correttamente ed utilizzando un deumidificare nella soffitta o seminterrato.

Cimici in casa: miglior rimedio

Ecopest è la prima soluzione naturale grazie alla quale allontanare le cimici dalla nostra abitazione senza, tuttavia, danneggiare le stesse cimici e proteggere, allo stesso tempo, anche la nostra salute, quella dei nostri bambini e quella dei nostri amici a quattro zampe.

Sviluppata su una tecnologia ad ultrasuoni di bassa frequenza, Ecopest rende gli ambienti delle nostre case invivibili per le cimici e sicuri per l’uomo e gli animali da compagnia. Con un raggio d’azione fino ad un massimo di 250 mq, Ecopest è la soluzione ideale per tenere le nostre case pulite e sicure per tutti quelli che ci abitano.

Grazie ai suoi benefici immediati e alla sicurezza, è definito come il miglior repellente naturale. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un prodotto esclusivo e naturale, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati della spedizione, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Ecopest è in promozione a 49,90 € anziché 98. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna del pacco.