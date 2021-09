Maschere per capelli con aloe vera: le migliori da preparare a casa

Le maschere per capelli con aloe vera sono semplici da realizzare a casa e permettono di migliorare la salute e l’aspetto della chioma in modo del tutto naturale. Per realizzarle servono davvero pochi ingredienti che, combinati insieme, consentono di ottenere un prodotto efficace.

Scopriamo insieme come realizzare delle maschere fai da te con il gel di aloe vera come ingrediente principale.

Maschera per capelli con aloe vera e miele

La maschera per capelli con aloe vera e miele è in grado di regalare alla chioma un aspetto perfetto già dopo una sola applicazione.

Per realizzare questa maschera è necessario mescolare 4 cucchiai di gel di aloe vera, 2 cucchiai di miele e 2 cucchiai di olio di cocco.

Applicate quindi il prodotto su tutti i capelli facendo attenzione a distribuirlo abbondantemente sulle lunghezze. Lasciate poi riposare per circa 40 minuti e lavate usando acqua tiepida e shampoo.

Per avere il massimo dei risultati ricordate di ripetere il procedimento una volta alla settimana.

Maschera per capelli con aloe vera e aceto di mele

La maschera per capelli con aloe vera e aceto di mele è ottima per tutti coloro che soffrono di forfora.

Questo prodotto infatti riesce a ridurre le irritazioni al cuoio capelluto in modo del tutto naturale andando a favorire quindi la crescita di nuovi capelli.

Per realizzare questa maschera avrete bisogno di: 1 tazza di gel di aloe vera, 1 cucchiaino di miele e 2 cucchiaini di aceto di mele.

Dopo aver mescolato gli ingredienti per ottenere un composto omogeneo, distribuitelo sui capelli lasciando in posa per 15 minuti prima di risciacquare.

Maschera per capelli con aloe vera e fiori di ibisco

La maschera per capelli con aloe vera e fiori di ibisco permette di ottenere dei capelli più spessi e resistenti.

Per realizzare la maschera dovrete semplicemente mescolare 1 tazza di gel di aloe vera e 2 cucchiai di concentrato di fiori di ibisco.

Applicate sulla chioma in modo omogeneo e lasciate riposare per 10 minuti prima di sciacquare.