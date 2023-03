Cimici in casa in primavera: come allontanarle naturalmente

Le cimici in casa in primavera sono una presenza innocua ma, in ogni caso, indesiderata. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono le ragioni che attirano le cimici in casa nostra e come allontanarle in modo semplice e naturale.

Cimici in casa in primavera

Sebbene siano la soluzione maggiormente utilizzata, i pesticidi non sono mai la soluzione migliore per allontanare dalle nostre case le cimici in primavera. All’apparenza efficaci, in realtà, i pesticidi contengono sostanze tossiche che, a lungo andare, potrebbero anche provocare dei danni sulla salute delle persone che ne fanno uso.

Le cimici in casa in primavera sono un problema molto comune che può essere affrontato e risolto grazie a soluzioni naturali, efficaci nel liberare completamente la nostra casa da questi insetti così insidiosi e mantenerla pulita, impedendo l’accesso ad altri insetti.

Cimici in casa in primavera: cause

Generalmente, le cimici si riuniscono nel nostro giardino, in genere all’aperto, perché si nutrono di linfa vegetale, ma qualche volta possiamo ritrovarcele anche in casa, quando sono alla ricerca di un riparo dove trovare cibo e acqua. La peculiarità di questi insetti è il cattivo odore che emanano, in segno di difesa, nel tentativo di scoraggiare i predatori.

Le temperature primaverili risvegliano le cimici dal loro letargo invernale, le femmine iniziano a deporre le loro uova su ogni pianta disponibile e, in generale, le specie adulte e le larve, nutrendosi di linfa vegetale, iniziano a danneggiare, in alcuni casi anche seriamente, piante e raccolti.

La trascuratezza della casa non è la ragione per cui le cimici possono entrare. Tuttavia, poiché questi parassiti si nutrono di linfa vegetale, anche un cesto di frutta al centro della tavola, per loro, può essere un invito.

Cimici in casa in primavera: miglior rimedio

Ecopest è la prima soluzione naturale, progettata e realizzata con lo scopo di allontanare le cimici ed altri insetti dalle nostre case, definitivamente e rapidamente, attraverso l’emanazione di radiazioni a bassa frequenza ad interferenza magnetica, allo scopo di rendere invivibile l’ambiente in cui gli insetti si raccolgono, provocando un suono fastidioso per loro, ma impercettibile all’orecchio umano e animale.

A basso impatto economico e ambientale, Ecopest garantisce risultati migliori se è lasciato in funzione per 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il suo raggio d’azione è pari a 250 mq. Quando la batteria è scarica, può essere ricaricata attraverso la comune presa USB, in dotazione nella confezione.

Grazie alla sua azione immediata e sicurezza, è riconosciuto il miglior rimedio naturale contro le cimici in casa e sul balcone.

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un dispositivo elettronico esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, che è raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Ecopest è in promozione, fino ad esaurimento scorte, a 49,99 € per due dispositivi elettronici. Infine, per quanto riguarda il pagamento, è possibile optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.