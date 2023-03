Cimici dei letti: cause e rimedi naturali

Le cimici dei letti sono insetti molto comuni che, sebbene non siano vettori di malattie, vanno comunque allontanati dalle nostre case. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come farlo in modo semplice e naturale.

Cimici dei letti

Le cimici dei letti sono, probabilmente, i parassiti più inquietanti con cui l’uomo è alle prese da migliaia di anni. Si pensa, addirittura, che le prime specie di questi insetti siano state trovate nelle tombe egiziane e che esistessero anche ai tempi di Aristotele.

Sfortunatamente, ci si accorge di essere alle prese con le cimici dei letti solo quando è troppo tardi. Questi insetti, infatti, sebbene non siano vettori di malattie che potrebbero dare vita ad una nuova emergenza sanitaria, nel nostro Paese o in altre parti del mondo, mordono l’uomo nel sonno, poiché si tratta di creature particolarmente attive la notte. Si nutrono di sangue umano, non volano, ma sanno muoversi velocemente e si nascondono nei punti della casa meno immaginabili, come le fibre di un tappeto, le molle di una rete del letto, la testiera del letto e, persino, il materasso.

Cimici dei letti: cause

Da sempre, ci si chiede cosa spinge le cimici dei letti ad invadere le nostre case. Come la ragione che spinge la maggior parte degli altri insetti, qualcuno potrebbe pensare che anche questi parassiti siano attratti dallo sporco e la mancanza di igiene. Sebbene sia importante pulire e mantenere pulita la casa, per una questione di igiene e sicurezza personale, questa non è la ragione che spinge le cimici dei letti ad invaderci casa.

Le cimici dei letti sono molto presenti negli hotel o nei palazzi e le case molto antiche, dove vi è confusione, umido e disordine. Se questi insetti ve li ritrovate in casa, dunque, probabilmente, ve li siete portati appresso da uno dei vostri viaggi. D’altra parte, come abbiamo già detto nel paragrafo precedente, le cimici dei letti sanno muoversi velocemente e nascondersi molto bene, in posti che non riusciamo neppure ad immaginare. Poiché questi parassiti sono attivi soprattutto la notte, è logico che, difficilmente, noi possiamo accorgerci della loro presenza.

Cimici dei letti: miglior rimedio

Esistono diverse soluzioni grazie alle quali allontanare definitivamente le cimici dei letti da noi e dalle nostre case. La maggior parte delle persone, a questo proposito, crede che i pesticidi chimici siano l’unica soluzione sulla quale affidarsi. Sebbene questi prodotti funzionino, tuttavia, è bene precisare che sono molto limitati. Oltre ad un certo numero di utilizzi si rivelano del tutto inefficaci. Senza contare che, se utilizzati a lungo nel tempo, possono essere responsabili di alcuni danni sulla salute dell’uomo.

Ecopest è la prima soluzione naturale sulla quale fare affidamento per allontanare dalle nostre case, una volta per tutte, le cimici dei letti. Si tratta di un dispositivo tecnologico, di nuova generazione, che emana radiazioni di bassa frequenza ad interferenza magnetica al fine di provocare un rumore che disturberà le cimici dei letti, le quali non avranno altra scelta se non quella di abbandonare le nostre case.A basso impatto economico e ambientale, Ecopest agisce lungo un raggio d’azione pari a 250 mq. Ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di tenere il dispositivo in funzione, per 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quando la batteria è scarica, sarà sufficiente ricaricarla attraverso una comune presa USB, in dotazione nella confezione.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un dispositivo elettronico esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, che è raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Ecopest è in promozione, fino ad esaurimento scorte, a 49,99 € per due dispositivi elettronici. Infine, per quanto riguarda il pagamento, è possibile optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.