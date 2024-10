Cimici in casa: perché sono così noiose

Alcuni insetti presenti in casa sono noti soprattutto per l’odore che emanano. Tra questi, vi sono sicuramente le cimici in casa che si riconoscono immediatamente per il loro ronzio e odore. Scopriamo quale è la caratteristica di questo insetto e cosa bisogna fare per impedirne l’ingresso in casa con rimedi naturali

Cimici in casa

Gli insetti come le cimici sono noti soprattutto perché considerate molto fastidiose e noiose. Sono davvero parassiti noiosi anche per il loro continuo sbatacchiare da un angolo all’altro delle stanze della propria casa emettendo un ronzio davvero insopportabile per coloro che mal le tollerano e cominciano a impadronirsi dell’ambiente.

Il fatto che arrivino in autunno in casa non sorprende affatto dal momento che questi insetti giungono in questi mesi quando le temperature cominciano ad abbassarsi ed entrano così in casa in modo da trovare ripari sicuri per la loro sopravvivenza. La casa è il loro luogo sicuro, ma possono essere fonte di vari problemi.

Le cimici si rivelano, non solo esseri fastidiosi, ma anche difficili da eliminare se non si conoscono i rimedi e i prodotti adatti. Nonostante non siano dannose per l’essere umano, sono sicuramente un problema a cominciare dal loro odore persistente e sgradevole che è sicuramente una delle caratteristiche di questo parassita.

Cimici in casa: soluzioni

Non appena si vedono o si sentono le cimici sopraggiungere in casa, uno dei primi istinti è sicuramente quello di provare a eliminarla. Provare a schiacciarle non è sempre la migliore soluzione possibile dal momento che, a quel punto, arrivano a secernere un odore alquanto maleodorante che invade gli ambienti.

L’odore che emanano è la caratteristica pregnante di questo insetto. Un odore che secernono dalle ghiandole odorigene nel momento in cui si sentono minacciate o vengono schiacciate. Emettono questo odore come meccanismo di difesa dal momento che permette a questi insetti di tenere alla larga i predatori in modo da essere meno appetibili per altri animali che possono cibarsene.

L’odore che gli insetti emanano risulta poi essere fastidioso anche per oggetti e vestiti. Nonostante le varie soluzioni per eliminarlo, si tratta di un odore che si impregna al punto da rimanere a lungo e persistere. Per questa ragione, optare per soluzioni come l’uso di zanzariere si rivela fondamentale per tenerle alla larga.

I repellenti naturali come le erbe aromatiche oppure gli oli essenziali a base di lavanda o l’estratto di vaniglia sono sicuramente da indicare tra le soluzioni maggiormente adatte per tenere lontano gli insetti quale le cimici in casa e dall’agricoltura, in generale.

Cimici in casa: rimedio naturale

