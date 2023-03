Cimici in casa: da dove entrano e come farle uscire

Per via delle temperature fredde, capita che entrino in casa degli ospiti che risultano essere poco graditi. Infatti, insetti come le cimici possono entrare ovunque in casa e riparare queste aree evita la loro invasione. Qui una serie di consigli e raccomandazioni per farle uscire in modo naturale evitando l’uso di rimedi invasivi.

Cimici in casa

Sono insetti molto piccoli che, pian piano, invadono le case, cercando tepore e riparo soprattutto durante il periodo autunnale e invernale. Gli insetti come le cimici invadono i giardini e gli orti domestici causando fastidio e disagio ogni qualvolta si sente il loro sbatacchiare in casa da un angolo all’altro.

I danni che possono provocare alle piante di casa e anche alle colture, in generale, sono in aumento di anno in anno. Nel momento in cui le ore sono più calde, sicuramente la presenza di questi insetti può apparire maggiormente visibile e irritante, oltre a essere un fenomeno alquanto normale nel periodo tra l’autunno e l’inverno.

Ovviamente tra le più note, vi sono le cimici verdi che sono anche tra le più comuni nelle case, ma negli ultimi anni non sono mancate anche specie ed esemplari giunte da paesi lontani come la marmorata o l’asiatica che ha appunto origine nei paesi dell’Asia, quale Cina, Giappone e anche Taiwan.

Non sono dannose o pericolose per l’essere umano, ma grazie alla presenza sul loro corpo di ghiandole odorifere emettono un odore alquanto fastidioso e irritante nel momento in cui sono minacciate e schiacciate. Sono insetti che si possono allontanare e scacciare da casa con soluzioni e rimedi naturali che permettono di evitarne la presenza nelle abitazioni.

Cimici in casa: come entrano

Solitamente entrano in casa per trovare rifugio durante i giorni e mesi freddi dell’anno. Inoltre, le cimici entrano dalle porte o le finestre aperte, ma anche da alcune fessure o crepe che sono presenti nei muri. Sono anche particolarmente attratte dai panni stesi ad asciugare che rappresentano una attrattiva per loro per intrufolarsi nelle abitazioni.

In questo caso, si consiglia di controllare sempre il bucato prima di riportarlo in casa dal momento che le cimici possono adagiarsi. Si rivelano molto abili a mimetizzarsi tra le piante, complice anche il loro colore verde e nel bucato o anche a nascondersi tra piccole fessure e angoli inimmaginabili e che non si sospetterebbero.

Risulta molto importante per tenerle al largo dalla casa e dalle abitazioni andare a sigillare le crepe e le fessure presenti nei muri proprio per evitarne la presenza. Il silicone e lo stucco sono due metodi adatti dal momento che sigillano queste aree impedendo l’ingresso a questi insetti. Nel caso di infissi danneggiati, le guarnizioni e i paraspifferi possono aiutare a eliminarle.

Entrano in casa anche per cercare cibo e acqua, quindi eliminare queste fonti di umidità permette di prevenire ed evitare la loro invasione. L’uso di zanzariere da applicare nelle porte e finestre, due altri luoghi da dove entrano, permette di limitarne l’accesso e avere così la casa libera da questi esseri.

Cimici in casa: rimedio

