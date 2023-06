Cimici in giardino: cosa fare per allontanarle

Alcuni insetti, come le cimici, disturbano, non solo durante il periodo autunnale invernale, ma anche in questa stagione poiché possono trovarsi in giardino infestando e danneggiando i frutteti e le coltivazioni. Scopriamo come allontanarle e i metodi adeguati.

Cimici in giardino

Sono insetti davvero fastidiosi e noiosi da tollerare, non solo quando si aggirano per casa, ma anche in giardino e nell’orto dove possono causare danni seri alle piante e alle coltivazioni. Per coloro che vivono in campagna, le cimici possono invadere le case e gli orti.

Si tratta di insetti molto disgustosi da vedersi, ma non risultano essere assolutamente nocivi o fastidiosi per la salute. Nel caso di piante o natura, oppure frutteti, ecco che cominciano ad agire causando danni anche seri e preoccupanti.

Le cimici, per le piante, sono alquanto dannose dal momento che vanno ad attaccarsi alle foglie succhiando la linfa oltre a costituire un veicolo per batteri o virus portando anche a delle malattie per le coltivazioni che sarebbe bene non sottovalutare. Possono poi nascondersi in ogni zona della pianta causando danni seri e importanti.

Possono anche arrivare a impedire la fioritura o fruttificazione di una specie di pianta e, nel peggiore dei casi, giungono anche a terminare il ciclo vitale di una pianta. Essendo poi di colore verde, tendono a mimetizzarsi molto bene con le foglie per cui risulta anche difficile riuscire a individuare e identificare.

Cimici in giardino: cosa fare

Considerando che le cimici in giardino possono essere alquanto pericolose e dannose per le piante, forse è bene cercare delle soluzioni in modo che non vadano a peggiorare ulteriormente la situazione. Controllare nella propria casa può essere alquanto semplice, mentre in un orto o giardino, la situazione è maggiormente difficile.

Prima di tutto, bisognerebbe creare delle reti anti-insetto in modo da impedire a questi insetti di invadere la zona verde di casa. In questo modo è possibile riuscire a evitare che possano distruggere le piante o le coltivazioni. Infine, può essere utile anche cercare di evitare l’uso dei pesticidi che sono dannosi.

Ci sono dei rimedi casalinghi da usare per allontanare le cimici dal giardino. Una miscela da realizzare con lievito in polvere e un po’ di acqua da inserire poi nel nebulizzatore e spruzzare sulle foglie e il terreno delle piante permette di allontanare questi insetti dal proprio giardino e dai frutteti.

Esistono poi altri rimedi naturali che permettono di allontanarle come l’aglio, considerato un potente antibatterico. Dal momento che questi insetti non amano molto gli odori pungenti e forti, realizzare delle soluzioni a base di erbe aromatiche come rosmarino, timo che aiutano ad allontanarle dal giardino ed evitare così la loro presenza.

