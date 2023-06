Danna Paola, conosciuta dal grande pubblico come Lucrecia in Elite, oggi ha 27 anni e dai tempi in cui recitava nella super serie spagnola di Netflix è visibilmente dimagrita. Come ha fatto? Ecco svelato la dieta di Danna.

La dieta di Danna Paola: cosa mangia l’attrice di Élite?

Danna Paola, attrice e cantante di origine messicana, ha fatto il suo debutto al cinema da piccolissima nel 2001, all’età di sei anni, scelta come la protagonista nella sua prima soap opera, dal titolo Maria Belen, raggiungendo un rilevante successo di critica.

Nel 2005 debutta anche come cantante; incise tre album: Oceano, Chiquita pero picosa e Canta como Danna Paola. Nel 2006 partecipò alla telenovela Pablo e Andrea vincendo il suo secondo premio; e nel 2011 fu la voce latino-americana della principessa Disney Rapunzel. Ma è con il ruolo di “Lucrecia Montesinos Hendrich”, nelle prime tre stagioni di “Elite” che viene notata da tutti.

Da allora è dimagrita tantissimo. Tra un tour mondiale e mesi trascorsi sul set, Danna Paola ha una forma fisica al top alla giovane età di 27 anni. Qual è la sua dieta?

Danna è una grande appassionata di cibo. Da buona messicana ama moltissimo i cibi tradizionali della cucina messicana, eredità in parte della sua famiglia.

Parliamo di piatti come il brodo di pollo, il pesce in tutte le impanature e salse ma soprattutto le arracheras (simili alle fajitas). Impazzisce per il sushi, cibo a cui difficilmente rinuncerebbe, ma è prima di tutto una grandissima amante dei dolci.

Quando ne ha occasione, l’attrice messicana ama cimentarsi in cucina preparando proprio dei dolci: dai muffin alle crostate fino ai muffin all’arancia.

Il famoso marchio di abbigliamento Berksha ha firmato per collaborare con lei, anche modella e influencer, per il quale Danna lo scorso anno hanno pubblicato un video in cui appare straordinariamente magra. È certo che ha perso molto peso e ha subito una grande trasformazione dell’immagine corporea.

A Danna le piace nutrirsi molto di verdure verdi e alimenti sani che hanno un’elevata quantità di proteine, fibre, minerali e sostanze nutritive.

Beve molta acqua tutto il giorno perché aiuta nella disintossicazione e mantiene il corpo idratato. Per perdere un sacco di calorie ha seguito una dieta vegana.

L’allenamento di Danna Paola: come si tiene in forma

Danna Paola è una grande patita della palestra e la sua forma fisica lo testimonia. L’attrice e cantante star di Elite ha ammesso di trascorrere ore e ore in palestra per tenersi in forma. Si tratta del suo metodo preferito per restare in salute.

A tal proposito lo fa idratandosi moltissimo. Danna ama infatti idratarsi continuamente e lo fa spesso con acque aromatizzate. La sua acqua preferita è quella all’aroma dell’Horchata. In palestra almeno tre volte a settimana esegue esercizi cardio e allenamenti per la parte superiore e inferiore del corpo.