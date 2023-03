Cimici in primavera: come allontanarle senza veleni

Le cimici in primavera sono una presenza fissa e indesiderata in casa nostra. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come allontanarle e prevenire il loro accesso in modo naturale, senza ricorrere all’utilizzo dei veleni.

Cimici in primavera

Nel mondo, esistono specie diverse di cimici, alcune persino pericolose per la nostra salute. La maggior parte, tuttavia, è innocua e l’unico fastidio è dato dal cattivo odore che emanano, come forma di difesa, in caso di schiacciamento o pericolo.

Piccoli nella dimensione, questi insetti possono volare, ma camminano molto lentamente e questo gioca un punto in nostro favore nel caso volessimo catturarli. Il nostro consiglio è quello di non schiacciare le cimici per via del cattivo odore e di prevenire l’invasione, in assoluto, la migliore arma a nostra disposizione per una casa sempre pulita e libera dai parassiti.

Cimici in primavera: cause

A differenza della maggior parte degli insetti presenti sul pianeta, che si accomodano in casa nostra, per loro un rifugio sicuro nel quale trovare cibo e acqua, come scarafaggi e formiche, le cimici non entrano in casa alla ricerca di cibo. Questi insetti si nutrono di linfa vegetale e, se non si presta particolare attenzione, possono distruggere la natura che ci circonda. Un bel cesto di frutta al centro del nostro tavolo, dunque, è per le cimici un invito ad entrare.

Come dicevamo, la nostra migliore arma per combattere le cimici in primavera è quella di impedire loro di entrare in casa nostra. Durante l’autunno o l’inverno, questi insetti iniziano la loro ricerca di un rifugio nel quale trascorrere le stagioni più fredde. Questo è il tempo di intervenire, avendo cura di sigillare ogni piccola crepa o fessura presente in casa nostra, un vetro scheggiato e così via.

Cimici in primavera: miglior rimedio naturale

Per quanto la prevenzione sia efficace nel prevenire che le cimici in primavera invadano le nostre case, a volte, non è sufficiente ed è necessario intervenire attraverso soluzioni immediate e risolutive allo stesso tempo. Se alcune persone preferiscono optare per i pesticidi, sappiate che questi non sono sempre la soluzione migliore e non sono sempre l’unica soluzione. Seppur capaci di risolvere il problema, infatti, la loro efficacia è limitata nel tempo e, se utilizzati a lungo, possono danneggiare la nostra salute.

Ecopest è la prima soluzione naturale sulla quale fare affidamento. Progettato e realizzato con lo scopo di allontanare e impedire l’accesso nelle nostre case alle cimici e a molti altri insetti, Ecopest è a basso impatto ambientale ed economico. Il nostro consiglio è quello di lasciarlo accesso per 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quando la batteria è scarica, si ricarica attraverso la comune presa USB.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

In grado di agire lungo un raggio d’azione pari a 250 mq, Ecopest emana radiazioni magnetiche di bassa frequenza ad interferenza magnetica. Le radiazioni, in buona sostanza, provocano un rumore impercettibile al nostro orecchio e a quello dei nostri amici a quattro zampe, ma fastidioso per le cimici, che non potranno fare altro se non quello di allontanarsi dalle nostre abitazioni di loro spontanea volontà.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un dispositivo elettronico esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, che è raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Ecopest è in promozione, fino ad esaurimento scorte, a 49,99 € per due dispositivi elettronici. Infine, per quanto riguarda il pagamento, è possibile optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.