E’ possibile perdere peso in maniera sana? Le regole da seguire

Prima di iniziare a rinunciare a zuccheri, calorie e cibi elaborati, è bene sapere che perdere chili di troppo fa bene al corpo, ma digiunare o eliminare del tutto alcuni alimenti non è assolutamente corretto. Perdere peso in maniera sana è possibile grazie ad alcune regole preziose da seguire.

Perdere peso in maniera sana: le regole da seguire

Una sana alimentazione ed esercizio fisico aiutano a mantenersi in forma ma c’è altro. Ecco le regole d’oro da seguire per dimagrire ma in modo sano e bilanciato.

Evita regimi alimentari eccessivamente rigidi. Dimagrire troppo velocemente, seguendo diete fortemente restrittive, è spesso controproducente, comportando l’effetto yoyo. Appena si interrompe la dieta, tutti i chili persi vengono ripresi, a volte accompagnati da altri chili in più.

Proprio per questo, è importante preferire abitudini alimentari sane e sostenibili, che facciano dimagrire in modo lento e graduale senza sacrifici eccessivi, difficili da mantenere nel tempo.

Non pesarti tutti i giorni. Una, massimo due volte a settimana: questa è la giusta frequenza con cui monitorare il proprio peso. Infatti, i fattori che influiscono giornalmente sul peso sono tantissimi.

Concentrarsi sul metro al posto della bilancia. Il peso di una persona viene quotidianamente influenzato da tantissimi fattori diversi, e anche per questo motivo, per monitorare il processo di dimagrimento, è meglio preferire il metro da sarta alla classica bilancia. Dunque, sì alla perdita in cm piuttosto che in kg.

Scegli grassi buoni. Limita i grassi di origine animale, come burro e carni rosse, e preferisci quelli di origine vegetale, presenti ad esempio nell’olio extravergine di oliva, ma sempre in quantità moderata.

Saltare i pasti è assolutamente controproducente: quando non si mangia per diverse ore, infatti, il nostro organismo entra in modalità “carestia”, trattenendo tutto ciò che viene ingerito in seguito per fronteggiare un’eventuale ulteriore scarsità di cibo e rallentando così il metabolismo.

L’ideale è prevedere tre pasti principali al giorno, colazione, pranzo e cena, più due spuntini, uno a metà mattina e uno a metà pomeriggio.

Fare movimento regolare è importantissimo per mantenersi in salute e per dimagrire più velocemente. Una sola camminata veloce di quaranta minuti fa perdere fino a 250 calorie.

Vietati tutti gli alimenti che contengono zuccheri e calorie “vuote”, cioè prive di nutrienti come dolci, alcolici e superalcolici.

Bere 2 litri di acqua al giorno. Idratarsi correttamente è fondamentale per il benessere del nostro organismo, e l’acqua è indubbiamente una delle alleate più efficaci nelle diete di ogni genere.