Cimici in primavera: come prepararsi al loro arrivo

Sebbene la stagione primaverile non sia ancora cominciata, bisogna cominciare a prepararsi all’arrivo di insetti che sono molto attivi in questo periodo. Tra di essi, vi sono sicuramente le cimici che, a causa dell’arrivo del caldo e di temperature più favorevoli, tendono a proliferare maggiormente. Vediamo come fare a evitare la presenza in casa e prevenire il loro arrivo.

Cimici in primavera

Gli insetti come le cimici che ormai siamo abituati a vedere durante la stagione autunnale invernale quando si rifugiano in casa per ripararsi dal freddo, tendono a essere presenti anche in primavera. Le alte temperature tendono a influire non solo con fioriture anticipate, ma anche gli insetti sembrano influenzati da questo clima.

Con la primavera in arrivo, le temperature elevate e la bella stagione in arrivo, questi insetti, soprattutto la specie asiatica, tende a uscire dallo svernamento in anticipo. Secondo gli esperti, le temperature elevate in primavera portano questi individui a superare bene la stagione invernale e quindi essere pronte per la primavera.

Complice anche il fatto che questo inverno, almeno fino ad ora, non è stato particolarmente rigido, ecco che i primi esemplari di cimici adulti cominciano a spostarsi anticipando così la stagione primaverile. In questo modo si spostano dai loro rifugi depositandosi su piante come l’edera in attesa poi del fiorire degli alberi.

In base al parere degli esperti, se le temperature continuano a essere costanti con temperature non invernali, ecco che è possibile avere una riproduzione anticipata di questa specie con il rischio di una vera e propria invasione di cimici in primavera e anche in estate.

Cimici in primavera: consigli

Con il caldo anomalo e le temperature in lieve aumento, ecco che gli insetti come le cimici rischiano di essere particolarmente popolose e invasive anche in primavera. L’arrivo delle belle giornate e il fatto che amino il caldo porta questi insetti a proliferare e ad essere una minaccia.

Questo è il momento per cominciare a trovare dei rimedi in modo che non invadano le abitazioni dove vanno a rintanarsi tra le intercapedini, le fessure dei muri per poi entrare così in casa. Dal momento che entrano soprattutto per nidificare, bisogna proteggere gli ingressi con dello stucco o silicone.

Durante la primavera e l’estate, l’uso di zanzariere è utile non solo per arieggiare e rinfrescare la casa, ma anche per tenere a distanza le cimici e quindi impedire l’ingresso. Si possono poi usare delle erbe aromatiche di cui sono particolarmente ghiotte per attirarle.

Si consiglia poi di non lasciare mai del cibo all’aperto in quanto l’odore potrebbe spandersi ed essere così meta, non solo dell’arrivo delle cimici, ma anche di altri insetti che cominciano a proliferare.

Cimici in primavera: repellente

Per combattere e prevenire l’arrivo delle cimici in primavera, invece dei soliti rimedi che si rivelano poco efficaci soprattutto nel lungo periodo, è bene usufruire di un supporto valido nel tempo. Un dispositivo o repellente tecnologico quale Ecopest Home che fornisce tutta la sicurezza necessaria.

Un dispositivo tecnologico che, basandosi sull’interferenza magnetica e ultrasuoni che questi insetti sono in grado di captare e di avvertire, fa in modo che si allontanino non avvicinandosi a casa. Un repellente che è sicuro e salutare per la famiglia e gli animali domestici.

Ecopest Home funziona anche perché in grado di ricoprire un’area pari a 250 metri quadrati garantendo la totale assenza di questi insetti dentro e fuori casa. Collegandolo alla presa elettrica, va ad agire non solo sulle cimici, ma anche su insetti quali pesciolini d’argento, formiche, ragni, vespe e zanzare inclusi i roditori.

Un sistema efficace, valido anche perché non causa effetti collaterali o controindicazioni a differenza dei pesticidi. Ha dimensioni compatte per cui non ingombra ed è consigliabile portarlo anche in viaggio considerando il fatto che sia molto piccolo evitando di occupare troppo spazio. Un prodotto salutare, sano, ecologico dal momento che non usa pile, non disturba in quanto silenzioso.

