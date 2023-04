Cimici in primavera in casa: come non farle entrare

Alcuni insetti sono presenti in casa in ogni momento e stagione dell’anno. Non solo in autunno e inverno, ma bisogna anche difendersi dalle cimici durante la stagione primaverile dal momento che continuano a insinuarsi in casa. Scopriamo insieme come evitare la presenza nell’abitazione e i metodi per allontanarle.

Cimici in primavera in casa

Sono insetti che possono essere alquanto fastidiosi e trovare in casa le cimici non è mai piacevole, anzi. Non sono soltanto presenti in autunno e inverno dove entrano nelle abitazioni per ripararsi dal freddo e andare alla ricerca di cibo, ma anche in primavera non è raro trovare alcune specie in casa dove possono insinuarsi un po’ ovunque.

Le cimici di colore verde sono sicuramente tra le più comuni e presenti in casa dove possono annidarsi vicino alle finestre, le porte, o anche alle fonti di luce o di illuminazione, in generale. I mesi freddi sono il periodo di svernamento e di letargo, mentre con la stagione primaverile riparte il loro ciclo vitale.

Oltre alla verde, anche l’esemplare asiatico risulta essere molto presente in casa, ma anche nel giardino dove, essendo attirata da piante e da alberi da frutto, rischia di rovinarli e danneggiarli. A prescindere dalla specie, se infastidite o schiacciate, emettono un odore alquanto sgradevole, quindi è bene tenerle lontano da casa ed evitare che possano entrare.

Negli anni precedenti, in alcune regioni di Italia, sempre in questa stagione, vi è stata una vera e propria invasione di questi insetti e la situazione potrebbe ripetersi anche quest’anno, complice le temperature e il cambiamento climatico.

Cimici in primavera in casa: cause

L’inverno mite e le temperature primaverili non vanno a influire soltanto sulle coltivazioni e gli alberi da frutto, ma anche su alcuni insetti. Non è un caso infatti che, complice le temperature di questo periodo, la presenza delle cimici sia altrettanto presente, anche durante la stagione primaverile quando riprendono il loro ciclo vitale dopo il periodo di svernamento del periodo autunnale.

Le temperature maggiormente elevate e la primavera appena giunta, insieme anche al fatto che la sera faccia freddino, portano sicuramente a un aumento di questi insetti che giungono a ripararsi nelle case. Inoltre, in questi giorni si tende a lasciare le finestre e le porte aperte, per cui questi parassiti trovano un varco per potersi insinuare.

In primavera si tende a insediarsi soprattutto la cimice asiatica che, complice anche la presenza di piante e coltivazioni da frutto e piantagioni nell’orto, rischia di giungere in questi luoghi e danneggiarli. Come al solito, è bene cercare di impedire il loro ingresso in casa optando per l’uso di reti anti-insetto, zanzariere, ma anche tramite il sigillamento di crepe e fessure evitando che giungano.

Cimici in primavera in casa: rimedio

Per evitare la presenza delle cimici in casa durante la stagione primaverile, è possibile ricorrere e affidarsi a delle soluzioni che siano naturali e non invasive. La migliore soluzione è un rimedio naturale molto apprezzato dai consumatori. Si tratta di Ecopest Home, un repellente che permette di allontanarle rapidamente.

Un dispositivo che è una opzione valida all’uso di insetticidi e di veleni che sono dannosi e nocivi. Questo repellente funziona tramite l’interferenza magnetica e ultrasuoni che questi insetti riescono a captare non osando avvicinarsi alla casa. Permette di mettere al sicuro la propria casa dalla presenza di questi parassiti.

Inoltre, si rivela un ottimo metodo per la sicurezza sia degli esseri umani, ma anche degli animali domestici dal momento che fornisce una protezione h24 per tutti i giorni della settimana sia dentro che fuori casa. Ha un raggio di azione che si estende per circa 250 ,etri quadrati per cui non vi è pericolo di una invasione.

Grazie ai benefici e sicurezza, è riconosciuto come il miglior repellente naturale per insetti e cimici. Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Una soluzione semplice ed economica come Ecopest Home permette di difendersi, non solo dalle cimici in primavera, ma anche da calabroni, vespe, mosche, processionaria, ma anche roditori. Bisogna soltanto collegarlo alla presa elettrica affinché cominci a sprigionare tutta la sua potenza. Ottimo da usare anche in viaggio considerando le dimensioni compatte.

Ecologico, non causa danni all’ambiente, silenzioso e inodore, oltre a essere un prodotto innovativo e valido.

Ecopest Home non si ordina per la formula esclusiva e originale nei negozi o Internet, ma bisogna collegarsi qui al sito ufficiale del prodotto, inserire le generalità nel form e attendere la telefonata dell’operatore che conferma ed evade l’ordine. Si approfitta così di due confezioni a 49.90€ invece di 98 con pagamento alla consegna in contanti, tramite Paypal e carta di credito.