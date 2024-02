Cimici verdi in giardino: soluzioni efficaci per allontanarle

Nel giardino o nell’abitazione di casa è possibile trovare, soprattutto in determinati periodi dell’anno, determinati Insetti che possono essere alquanto fastidiosi o causare dei danni alle piante. Sono parassiti come le cimici verdi che si intrufolano un po’ ovunque e che è possibile allontanare con dei rimedi adatti in modo che non invadano l’ambiente circostante.

Cimici verdi

Questi insetti ormai diventati molto comuni nel periodo tra settembre e novembre, cominciano a entrare in casa in modo da ripararsi dalle temperature. Considerando che mal tollerano le temperature invernali, ecco che le cimici verdi entrano facilmente in casa trovando così un rifugio e un riparo negli anfratti delle abitazioni.

Sebbene siano spesso fonte di disgusto per il loro modo di essere, questi insetti non sono affatto pericolosi o dannosi per gli esseri umani. Sono insetti o parassiti che può capitare di trovare anche in estate soprattutto se si vive in zone come la campagna.

Per ciò che concerne le piante e le coltivazioni, non si può dire di certo che le cimici verdi siano innocue. Nonostante siano molto piccole, si attaccano alle foglie della pianta succhiando la linfa e trasmettendo virus o batteri che possono essere deleteri per la pianta.

Possono poi essere un danno soprattutto per la fruttificazione o la fioritura in quanto impediscono alla pianta di crescere. Essendo poi di colore verde, riescono a mimetizzarsi molto bene con il giardino e le piante circostanti per cui riuscire a identificarle può risultare particolarmente difficile.

Cimici verdi: rimedi naturali

Considerato, come abbiamo visto, che le cimici verdi possono essere un danno alle piante o alle coltivazioni che sono in giardino, è bene cercare di sbarazzarsene nel più breve tempo possibile. Per poterlo fare sono diversi infatti i rimedi e le soluzioni di cui approfittare in maniera tempestiva.

Nel momento in cui iniziano ad attaccare le piante che si hanno nel giardino oppure in casa, significa che il problema è molto grave ed è bene cercare di non sottovalutarlo. Provare a controllarle in un ambiente domestico può essere alquanto semplice, ma la situazione è un po’ più a rischio in un giardino oppure nell’orto.

Dal momento che i rimedi naturali sono sicuramente la miglior soluzione, per allontanare le cimici verdi dal giardino o comunque dallo spazio verde di casa bastano due semplici ingredienti: il lievito in polvere e acqua. A tal proposito, basta immergere una o due bustine di lievito in polvere in un litro d’acqua aspettando che si sciolga. In seguito bisogna trasferire questa miscela nel nebulizzatore per poi spruzzare sulle foglie delle piante in modo che la cimice verde sia alla larga.

Oltre a questa ricetta davvero molto semplice da preparare in casa, ci sono anche particolari aromi ed erbe aromatiche come il timo, il basilico o il rosmarino, considerate particolarmente forti dalle cimici verdi per cui tendono ad allontanarsene immediatamente.

Cimici verdi: repellente

Questi rimedi naturali, appena accennati, da un lato possono essere assolutamente validi ma non sempre sono a lungo termine. Per questa ragione bisogna optare per una soluzione che sia al tempo stesso naturale ma anche particolarmente efficace.

Un dispositivo come Ecopest Home è sicuramente la soluzione ideale per questo tipo di problema.

Questo tipo di repellente tecnologico è molto utile per cacciare le cimici verdi dal momento che, grazie all’interferenza magnetica e agli ultrasuoni, è in grado di captare la presenza di questi insetti che neanche osano avvicinarsi all’abitazione oppure al giardino.

Un repellente dalle dimensioni minime adatto per stare in casa oppure in viaggio e molto semplice da usare poiché bisogna soltanto attaccarlo alla presa elettrica.

Questo dispositivo tecnologico aiuta a mettere in sicurezza l’ambiente dalla presenza di questi insetti anche perché non risulta nocivo o dannoso per gli esseri umani e gli animali domestici in generale.

È in grado di coprire un raggio di azione della superficie di circa 250 metri quadrati garantendo così una sicurezza totale da questi parassiti. Un dispositivo come Ecopest Home è particolarmente valido non solo nei confronti di insetti quali le cimici, ma anche di parassiti come le mosche, i pesciolini d’argento, le formiche, i ragni e i roditori.

Particolarmente valido proprio perché, a differenza dei pesticidi o insetticidi presenti in commercio, è ecologico, salutare e non arreca nessun danno agli abitanti della casa. Silenzioso e non causa fastidi o rumori molesti che possano disturbare il vicinato.

