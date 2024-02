Cimici verdi: perché puzzano

Il periodo umido e invernale, con le sue temperature rigide, porta in casa degli ospiti non particolarmente graditi che emanano anche un odore non piacevole. Si tratta delle cimici verdi, insetti molto piccoli, ma fastidiosi che possono creare problemi. Nei paragrafi a seguire scopriamo il motivo dell’odore e come tenerle alla larga.

Cimici verdi

Note con il termine scientifico di Nezara viridula, le cimici verdi sono insetti fitofagi diffusi un po’ ovunque e presenti soprattutto durante il periodo che va da settembre-ottobre sino a gennaio o febbraio. La casa diventa il luogo prediletto dove trovare riparo dal freddo pungente che mal tollerano e quindi hanno bisogno di un rifugio caldo.

Sono di colore verde brillante, quindi facilmente riconoscibili. La loro presenza negli orti può causare danni alle colture e alle piante. Hanno un odore sgradevole che è sostanzialmente la loro arma di difesa e di protezione. Si nutrono soprattutto di semi, foglie, germogli, ecco spiegato il motivo per cui sono un danno per l’agricoltura.

Gli insetti come le cimici verdi hanno questo odore sgradevole e puzzolente proprio perché si difendono. Tende a manifestarsi soprattutto quando si rendono conto di essere minacciate o disturbate. Una secrezione che deriva dalle ghiandole odorifere posizionate nel loro corpo, per cui emanano questo odore alquanto fastidioso.

L’odore che emanano le aiuta a sopravvivere soprattutto negli ambienti naturali, ma anche a tenersi lontane da eventuali predatori come uccelli o mammiferi. Un odore che è anche utile per segnalare la presenza di eventuali pericoli.

Cimici verdi: cosa le attrae

Oltre a conoscere i metodi maggiormente appropriati per allontanarle e quindi evitare che invadano l’abitazione, è bene anche sapere cosa attrae le cimici verdi. Questi parassiti sono infatti attratti da una serie di fattori e di motivi che vanno a determinare il loro comportamento e la distribuzione, non solo nelle case, ma in generale.

Sono attratte da alcuni tipi di piante e di ortaggi come i pomodori, i peperoni e i fagioli, compreso le mele e le pesche. A tal proposito, sono anche ingenti e preoccupanti i danni che possono causare alle coltivazioni di queste piante. Sono particolarmente sensibili ad alcuni odori come i feromoni che emette la stessa specie.

Gli insetti come le cimici verdi sono poi attratte da particolari ambienti e temperature con umidità alquanto elevata dove possono rifugiarsi per il periodo invernale. Sono poi amanti dei colori vivaci e luminosi che permettono loro di mimetizzarsi e quindi non farsi facilmente trovare. Preferiscono i germogli teneri e i frutti maturi come fonte di nutrimento.

In alcuni periodi dell’anno, come già detto, sono particolarmente abbondanti e infestanti nella casa proprio perché vanno alla ricerca di un ambiente caldo e umido che possa farle sopravvivere alle temperature rigide dell’inverno.

Cimici verdi: repellente

