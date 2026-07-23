Legge sicurezza piscine: cosa prevede il disegno di legge in discussione

La sicurezza nelle piscine è un tema di crescente attenzione in Italia, dove negli ultimi anni si sono verificati numerosi incidenti mortali. La Commissione Affari Sociali della Camera sta lavorando senza sosta per approvare un disegno di legge quadro che introduca misure di prevenzione più efficaci. Il presidente della Commissione, Ugo Cappellacci, ha espresso ottimismo riguardo all’approvazione imminente del provvedimento.

Dal 2026, secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, sono state registrate 75 vittime in piscine italiane. Questo allarme ha spinto il governo a presentare un disegno di legge che prevede l’adozione di griglie sui bocchettoni di aspirazione e dispositivi di sicurezza per la pressione dell’acqua, sia in piscine pubbliche che private. La Conferenza delle Regioni aveva inizialmente bocciato il testo, ritenendo che le misure dovessero applicarsi anche alle piscine già esistenti, non solo a quelle nuove.

Le misure previste dal disegno di legge

Il disegno di legge quadro, di cui è relatrice Annarita Patriarca, introduce diverse novità importanti. Tra queste, l’obbligo di installare griglie sui bocchettoni di aspirazione per prevenire il rischio di intrappolamento. Inoltre, vengono previsti dispositivi di sicurezza per controllare la pressione dell’acqua, riducendo così il pericolo di incidenti. Queste misure si applicano sia alle piscine pubbliche che a quelle private.

Un aspetto cruciale del provvedimento è l’attenzione rivolta alle piscine già esistenti. La Conferenza delle Regioni aveva sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza delle strutture già in funzione, sottolineando la necessità di estendere le nuove norme anche a queste. Il governo ha preso in considerazione queste osservazioni, lavorando per garantire che tutte le piscine, indipendentemente dalla data di costruzione, siano sicure per gli utenti.

L’urgenza del provvedimento

L’approvazione del disegno di legge è considerata urgente alla luce dei numerosi incidenti verificatisi negli ultimi anni. Ugo Cappellacci ha sottolineato l’importanza di agire rapidamente, auspicando che l’approvazione possa avvenire in occasione della Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento, istituita dalle Nazioni Unite e celebrata ogni anno il 25 luglio. Dopo l’approvazione in Commissione, il testo passerà all’esame dell’Aula della Camera e successivamente al Senato.

Nel frattempo, in attesa dell’approvazione definitiva del disegno di legge, è stato approvato un emendamento al decreto legge sport che prevede la chiusura delle piscine con bocchettoni di aspirazione non conformi alle norme di sicurezza. Questo provvedimento temporaneo mira a ridurre immediatamente il rischio di incidenti, in attesa dell’adozione di una normativa più strutturata e organica.

Il contesto internazionale

L’Italia non è l’unico paese a confrontarsi con il problema della sicurezza nelle piscine. In Francia, ad esempio, è stata approvata una legge che obbliga le piscine private interrate a dotarsi di dispositivi di sicurezza come barriere, coperture o allarmi. Negli Stati Uniti, il Virginia Graeme Baker Act impone l’installazione di griglie anti-intrappolamento su tutti i bocchettoni delle piscine pubbliche. Questi esempi dimostrano che esistono soluzioni efficaci per prevenire gli annegamenti, e l’Italia sta seguendo un percorso simile.

L’Australia ha scelto di adottare uno standard che impone recinzioni di almeno 1,2 metri attorno a ogni piscina, con multe immediate per i proprietari inadempienti. Questo approccio ha dimostrato di essere efficace nel ridurre il numero di incidenti, e potrebbe rappresentare un modello anche per l’Italia. La legge italiana, una volta approvata, richiamerà le norme tecniche europee esistenti, rendendole obbligatorie per tutte le piscine.

L’approvazione imminente del provvedimento è un segnale positivo, che dimostra l’impegno del governo e del Parlamento nel affrontare questo problema con urgenza e determinazione.