Italtel Brasil e la gestione dei rischi psicosociali: nuove iniziative per il benessere dei dipendenti

In un’epoca in cui la salute mentale è sempre più al centro dell’attenzione, Italtel Brasil sta facendo passi da gigante per garantire un ambiente di lavoro sano e sicuro. Con l’aggiornamento della NR-1 (Norma Regolamentare n. 1) che include ufficialmente i rischi psicosociali tra i fattori da valutare, l’azienda ha deciso di andare oltre il semplice adempimento normativo.

Questa nuova normativa, entrata in vigore nel 2026, obbliga le aziende a identificare, valutare e gestire aspetti come lo stress lavoro-correlato il sovraccarico di lavoro le molestie e i conflitti legati all’attività professionale. Per Italtel Brasil, questo rappresenta un’opportunità per rafforzare una cultura aziendale basata sulla cura delle persone e sul loro benessere.

Iniziative già implementate per il benessere psicosociale

Italtel Brasil ha già avviato diverse iniziative per promuovere un ambiente di lavoro più sano ed equilibrato. Tra queste, spiccano i promemoria periodici con suggerimenti e buone pratiche, la banca delle ore che consente di convertire gli straordinari in periodi di riposo, e un programma di riconoscimento dei dipendenti ulteriormente rafforzato.

Un’iniziativa particolarmente significativa è stata l’organizzazione di un incontro con una psicologa dedicato alla gestione dello stress al benessere emotivo e alla salute psicologica nel contesto lavorativo. Questi sforzi mirano a creare un ambiente di lavoro più positivo, collaborativo e resiliente.

Nuove iniziative in fase di sviluppo

Italtel Brasil non si ferma qui. Sono già in fase di sviluppo nuove iniziative che saranno condivise prossimamente. Questo impegno costante dimostra la volontà dell’azienda di promuovere la salute il benessere e la qualità della vita dei propri collaboratori.

In un mondo del lavoro in continua evoluzione, Italtel Brasil si distingue per il suo approccio proattivo e innovativo alla gestione dei rischi psicosociali. Con queste iniziative, l’azienda non solo rispetta le nuove normative, ma crea un ambiente di lavoro che valorizza e sostiene i propri dipendenti in ogni aspetto della loro vita professionale.