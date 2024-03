Le relazioni a distanza possono essere complicata da gestire, specialmente sul lungo periodo. Ecco alcuni consigli su come affrontare una relazione a distanza, quando sei disperato.

“Non ce la faccio più”: come affrontare una relazione a distanza

Come si gestisce una relazione a distanza capace di durare e soprattutto di fare bene alla coppia? A volte per caso, a volte per necessità, ci si trova a vivere una relazione amorosa con una persona che non vive nella nostra città, o magari nemmeno nel nostro paese. A volte occorre un treno per farle visita. Altre ancora bisogna perfino prendere l’aereo.

E così anche abbracciarsi, toccarsi e vivere tutte quelle cose che fanno le coppie convenzionali diventa assai più difficile. Parimenti, bisogna dire che pur essendo momenti più rari, quelli in cui si sta insieme fisicamente diventano anche assai più intensi. La bellezza del tempo limitato.

Nell’epoca della tecnologia e di Internet, molta della distanza che si poteva provare un tempo viene decisamente appianata da smartphone e programmi di messaggistica istantanea che si hanno sempre sotto mano.

Vivere una relazione a distanza non fa per tutti, ma può insegnare qualcosa di davvero valido in termini di comunicazione, impegno e soprattutto di fiducia.

Allora come affrontare una relazione a distanza? La prima cosa che serve per gestire una relazione a distanza è la volontà di mandarla avanti. Questa bizzarra parola, “volontà”, non è una cosa che nasce dall’idea di una persona, ma dallo sforzo di entrambe perché tutto vada liscio. Quando c’è comunicazione.

Litigare ma con rispetto. Le discussioni in un rapporto di coppia devono essere rispettose e proficue, e soprattutto devono esserci. Due persone che si trovano sempre in perfetto accordo su qualsiasi cosa non esistono.

La discussione costruttiva si fa a voce, innanzitutto, e meglio ancora di persona. Discutere via messaggio è deleterio, doloroso e soprattutto ancora più problematico.

Come affrontare una relazione a distanza?

Se siete nel pieno di una relazione a distanza e volete far durare il rapporto, ecco alcuni consigli su come affrontare al meglio un rapporto d’amore ma lontani dal partner. Siate creativi e non noiosi.

Registrare un messaggio audio durante la notte, scrivere una lettera, inviare una cartolina o mettere insieme un pacchetto di assistenza o una cassetta mix. Usate la vostra immaginazione e trovate modi nuovi e sorprendenti per far sapere all’altra persona che state pensando a loro.

Siate ottimisti. Il fatto che vivrete fondamentalmente la vostra vita abituale mentre sarete in una relazione a distanza può essere sia una benedizione che una maledizione: potreste sentirvi come se vi steste perdendo qualcosa perché è più difficile fare “cose normali da coppia”, come andarsi a prendere al lavoro o pranzare insieme.

Tuttavia, può anche essere un enorme vantaggio poter fare le proprie cose: se studiate o lavorate per lunghe ore, non rischierete di deludere l’altro e cancellare i vostri programmi per cena o le serate al cinema.