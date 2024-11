Il contesto di Beautynova nel settore cosmetico

Beautynova è un attore globale nel settore della cura professionale dei capelli, con una presenza in 70.000 saloni in tutto il mondo. Con 10 marchi e 24 aziende sotto il suo ombrello, l’azienda ha saputo crescere e adattarsi alle sfide del mercato, grazie a una continua innovazione e all’acquisizione di nuove realtà. Negli ultimi 25 anni, Beautynova ha investito in ricerca e sviluppo, posizionandosi come piattaforma indipendente per lo sviluppo di aziende nel settore cosmetico.

La necessità di un cambiamento digitale

Con l’evoluzione del mercato e l’aumento della concorrenza, Beautynova ha riconosciuto l’importanza di un sistema ERP robusto e agile. La scelta è ricaduta su Oracle JD Edwards 9.2, una soluzione scalabile che integra i vari processi aziendali, migliorando l’efficienza operativa. Questo sistema consente una visibilità end-to-end, fondamentale per prendere decisioni basate sui dati. La digitalizzazione non si è fermata qui; Beautynova ha anche adottato Tableau Software per l’analisi dei dati, permettendo un accesso rapido e intuitivo alle informazioni necessarie per ottimizzare le operazioni quotidiane.

Il ruolo di Atlantic Technologies nel processo di cambiamento

Atlantic Technologies ha svolto un ruolo cruciale nel supportare Beautynova durante questo processo di trasformazione. Con una lunga storia di collaborazione, Atlantic ha integrato 11 sistemi esterni con l’ERP True Cloud, facilitando l’automazione dei processi e migliorando la gestione della supply chain. Questo approccio ha permesso a Beautynova di uniformare le politiche commerciali e di ottenere una visione completa delle operazioni, aumentando la trasparenza e l’efficienza.

Il focus sul change management

Un aspetto fondamentale del progetto è stato il change management. Beautynova ha compreso l’importanza di coinvolgere il personale nel processo di digitalizzazione. Sessioni formative e incontri tra colleghi hanno permesso di creare un ambiente di lavoro collaborativo, dove ogni membro del team si è sentito parte integrante del cambiamento. Questo approccio ha facilitato l’adozione delle nuove tecnologie e ha contribuito a una transizione più fluida verso il nuovo sistema.

I benefici a lungo termine della digitalizzazione

Grazie all’implementazione di queste nuove tecnologie, Beautynova ha già iniziato a vedere i benefici. L’ottimizzazione della pianificazione della supply chain e l’automazione dei processi finanziari hanno portato a una maggiore efficienza operativa. Inoltre, l’analisi dei dati tramite Tableau ha permesso di monitorare le vendite e le giacenze in tempo reale, migliorando la capacità di risposta alle richieste del mercato. Con una solida base tecnologica, Beautynova è pronta a continuare la sua strategia di crescita e innovazione nel settore cosmetico.