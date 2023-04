Come bere 2 litri di acqua al giorno: consigli e trucchetti utili

Come riuscire a bere 2 litri di acqua al giorno? Seppur sembra quasi impossibile, soprattutto per chi non ama bere in generale, è fattibile e fondamentale per l’organismo. Ecco alcuni consigli e trucchetti utili per riuscire a bere fino a 2 litri di acqua al dì.

Come bere 2 litri di acqua al giorno: consigli

Bere molto fa bene perché contribuisce al benessere psicofisico del nostro organismo. Previeni l’obesità, le malattie renali, il cuore non si affatica, la pelle è elastica e luminosa.

E mantieni il tratto urinario in buona salute, l’apparato digerente funziona meglio, scongiuri danni alla memoria a breve termine e sei più concentrato e reattivo. Come bere in modo corretto?

Il segreto per ottenere effetti positivi è quello di fare piccoli sorsi a intervalli regolari a temperatura ambiente. Trattieni l’acqua in bocca e deglutisci lentamente così verrà assorbita dai tessuti e non sentirai subito lo stimolo di urinare.

Inoltre, riduci il rischio della ritenzione idrica. Ecco alcuni consigli per riuscire a bere 2 litri di acqua al giorno.

Bevi in bicchieri più grandi

Per bere 2 litri al giorno compra bicchieri più grandi, da a circa 350 ml. Bevine uno a colazione, pranzo e cena e poi uno durante gli spuntini di metà mattina e pomeriggio.

Per arrivare a bere 2 litri di acqua al giorno, però, devi aggiungerne altri 2 per arrivare a un totale di 7 bicchieri d’acqua.

Aromatizza l’acqua

Se il “sapore” dell’acqua non ti piace, puoi aggiungere uno spicchio di limone, pompelmo, zenzero o cetriolo unendo con foglioline di menta e il gioco è fatto. Riuscire a bere più acqua sarà facile.

Porta sempre l’acqua

Porta l’acqua sempre con te ovunque tu vada. Tra i modi per bere 2 litri di acqua al giorno, questo può rivelarsi efficace perché la presenza dell’acqua si sente e si vede e ti ricorda l’importanza di bere.

Bere 2 litri di acqua al giorno: trucchetti da provare

La sete è il primo sintomo di una carenza di idratazione nel corpo già avviata. La buona abitudine di bere regolarmente acqua può prevenire i tipici sintomi della disidratazione, come ad esempio il mal di testa, la difficoltà a concentrarsi e il senso di affaticamento.

Ogni volta che si può – e quando la qualità dell’acqua potabile lo consente – preferite l’acqua del rubinetto a quella in bottiglia. Non solo si aiuta l’ambiente, ma si avrà sempre acqua a disposizione.

Ottieni l’acqua indirettamente dagli alimenti che mangi. Una dieta a base di cibi ricchi d’acqua, come pomodori, anguria, meloni, zucchine, o in generale la verdura, aiuta a raggiungere i 2 litri d’acqua quotidiani.