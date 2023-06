Le temperature intense, dopo un periodo di pioggia che contraddistingue gli ultimi giorni di giugno, stanno per tornare. Nei prossimi giorni, il termometro comincerà a salire con temperature particolarmente elevate. Per coloro che non riescono a tollerare il caldo in casa, ecco come comportarsi e agire con soluzioni specifiche e mirate.

Come contrastare il caldo in casa

Nonostante in questi ultimi giorni di giugno, le temperature meteorologiche siano in ribasso, anche a causa di nubifragi e temporali che si stanno abbattendo sulle varie regioni, il caldo rischia comunque di tornare. Infatti, secondo quanto raccontano e prevedono i meteorologi, il termometro si alzerà nuovamente.

Già dalla prossima settimana e con i primi giorni di luglio, il caldo in casa è destinato ad aumentare. Il mese prossimo si prospetta particolarmente bollente e intenso. Le temperature arriveranno anche a raggiungere livelli e gradi superiori alla norma. Sebbene sia partita con un po’ di ritardo, l’estate si sta facendo sentire.

Le previsioni meteo, per quanto riguarda la settimana prossima, non sono rincuoranti e da nord a sud potrebbe arrivare la seconda ondata di calore africano che porta con sé tantissimo caldo in casa e temperature che permetteranno di percepire molta afa e umidità. Insomma, il caldo dei prossimi giorni si prospetta davvero intenso.

Come contrastare il caldo in casa: cosa fare

I più fortunati per combattere il caldo in casa possono andare al mare o in montagna in modo da riuscire a gestire e tollerare la situazione nel modo migliore. Coloro che rimangono in città dovranno trovare i giusti accorgimenti e soluzioni per far fronte a queste nuove temperature in netto rialzo per la stagione.

Sono diverse le strategie che ogni soggetto può adottare per riuscire a mantenere la casa fresca e non soffrire eccessivamente la calura soprattutto nel proprio ambiente domestico. Si consiglia di sfruttare le ore maggiormente ventilate del mattino e della sera aprendo le finestre e le tapparelle in modo da arieggiare la casa e far entrare un po’ di aria fresca.

In questo caso è possibile godere di un po’ di refrigerio e di pace. Si possono poi usare tende e tapparelle in modo furbo chiudendole nelle ore più calde in modo da schermare i raggi del sole e proteggere così la casa. Si consiglia di optare per delle tende in tessuti leggeri e chiari che possono così riflettere il sole e l’esposizione ai suoi raggi.

Per tenere a bada il caldo in casa è possibile optare per dei punti di ombra naturali con delle piante rampicanti o pergolati. Si possono posizionare delle sedie od ombrelloni all’ombra in modo da rilassarsi evitando così il contatto con il sole. La zanzariera non è solo ottima per combattere le zanzare, ma anche per proteggere dal calore eccessivo.

Come contrastare il caldo in casa: rimedio portatile

Oltre ai suggerimenti forniti, ci sono altre soluzioni e dispositivi che possono attenuare il caldo in casa e riuscire a tollerarlo nel modo migliore. La soluzione migliore, come indicato anche dalle opinioni dei consumatori, è proprio Air Cooler, un raffrescatore d’aria che permette di dare un po’ di refrigerio e di frescura all’ambiente.

Un raffrescatore portatile che funziona grazie a un sistema di raffreddamento, infatti, permette grazie al serbatoio molto capiente nel quale inserire l’acqua, di raffreddare l’aria avendo così un ambiente più fresco e godibile. Non necessita di tubi che possono sicuramente far inciampare. Si distingue per un design moderno e minimalista, oltre a essere molto potente.

Un’ottima alternativa ai condizionatori, anche perché non risulta ingombrante e ha un costo alla portata di tutti evitando così aumenti in bolletta. Un dispositivo compatto che combina tre funzioni in un solo prodotto: rinfresca, purifica e umidifica l’ambiente.

Un raffrescatore d’aria evaporativo come Air Cooler è in grado di eliminare ogni più piccola particella di impurità in modo che l’aria sia sempre piacevole e fresca. L’acqua all’interno del serbatoio da riempire con le quattro bottigliette da freezer presenti nella confezione permette di ridurre la temperatura ambientale in modo da avere una zona fresca e salutare.

Dotato di un timer da 1,2 o 3 ore, di funzione Swing per regolare al meglio il fresco, di tre velocità e di un telecomando incluso nella confezione con il quale monitorare anche a distanza. Un dispositivo come Air Cooler si può portare ovunque si vada, anche in vacanza.

Quersto raffrescatore d’aria evaporativo non è disponibile nei negozi fisici o siti di e-commerce perché esclusivo e originale. Il consumatore interessato deve semplicemente digitare la pagina ufficiale del prodotto, inserire i dati nel modulo per usufruire alla promozione di Air Cooler al costo di 139,99€ invece di 169,99 con pagamento anticipato tramite carta di credito o Paypal o direttamente alla consegna in contanti.